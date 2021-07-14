Новая девушка Андрея Богдана похвасталась отдыхом во Львове. Фото

Новая девушка бывшего главы Офиса президента Украины Андрея Богдана – блогер Карина Тищенко, которой приписали роман СМИ – поделилась в сети снимками с отдыха во Львове. Она позировала на камеру в стильном платье со цветочным принтом.

Возлюбленная Богдана в разных позах сидела на диване, пока ее фотографировали. Соответствующие кадры Тищенко опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Девушка позировала в белом летнем платье со цветочным принтом на тонких бретельках. Наряд подчеркнул длинные ноги Тищенко. Кроме того, свой образ она дополнила аккуратной прической в виде гульки, легким макияжем и аксессуарами – браслетами и ожерельем.

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К слову, Богдана и его новую пассию уже видели вместе на нескольких светских мероприятиях. В частности, в Анталии (Турция) они отдыхали в 5-звездочном отеле Titanic Mardan Palacе на показе мод Ocean fashion show.

Напомним, ранее Карина Тищенко поделилась в сети новым снимком, на котором продемонстрировала стильный лук. Она позировала в короткой юбке и топе.

Как сообщал OBOZREVATEL, новая девушка бывшего главы Офиса президента Украины Андрея Богдана – блогер Карина Тищенко, которой приписали роман СМИ – поделилась в сети новым снимком, на котором показалась в стильной пижаме. При этом она засветила одну из комнат в своей квартире.