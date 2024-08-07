Норвежская королевская семья оказалась в эпицентре грандиозного скандала: пасынка наследного принца обвиняют в нападении на женщину

Сын кронпринцессы Норвегии Мэтте-Марит и пасынок наследного принца Хокона – 27-летний Мариус – втянул семью в грандиозный скандал. В воскресенье его арестовали и продержали в камере 30 часов, а теперь обвиняют в нападении на женщину.

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Мама скандалиста, с тех пор, как это произошло, не появляется на публике. Как пишет Daily Mail, она решила временно отложить свою поездку в Париж на Олимпиаду 2024 года.

Норвежские медиа сообщили, что Мариуса задержали в квартире в Осло, куда 20-летняя женщина вызвала полицию. Предварительно пасынка кронпринца обвиняют в нападении. Речь идет о психологическом и физическом насилии, уточнили журналисты.

Норвежское издание сообщило, что Мариуса сначала обвинили в "телесных повреждениях", а теперь еще и в "нанесении ущерба". Дело в том, что квартира, куда приехали полицейские, якобы была очень повреждена.

Пострадавшую госпитализировали, а в больнице у нее диагностировали сотрясение мозга. В это время Мариус сидел в одиночной камере 30 часов, пока у него брали анализ крови на содержание наркотиков.

По слухам, 27-летний юноша сейчас находится в королевском имении Скаугум вместе со своей 50-летней матерью. Для него уже наняли адвоката, успевшего прокомментировать дело.

"Обвинение касается нападения, которое по закону является наименее тяжким видом насилия. Ни мой клиент, ни я не были проинформированы обо всех деталях дела, и по моему совету он пока не давал показаний", – сказал правозащитник.

В отличие от своих брата и сестры Мариус не выполняет королевских обязательств и не претендует на трон. Он отошел от дел в 20 лет, после чего начал гораздо реже появляться на публике.

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