На днях в России произошел уникальный инцидент – актер Данила Козловский, который осудил войну и даже удалил пост, смог не только доказать в суде, что вбросы путинистов против него – ложь, но и взыскать компенсацию в сумме 1 рубля. Однако украинцам радоваться не стоит, ведь для этого он оправдался за свой временный переезд, доказал "любовь" к РФ и похвастался работой в стране-террористке.

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Артисту понадобилось три попытки публично унизить руководителя Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина. Однако даже после решения суда путинист отказался платить оппоненту рубль. О деталях этого цирка рассказали пропагандисты, а OBOZREVATEL напомнит хронологию событий и высказывания Козловского (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Как Данила Козловский осудил войну в Украине

27 февраля на странице актера в Instagram появился большой пост с фотографией украинцев, которые прятались от ракет в метро. Антивоенное послание сопровождалось обращением к российскому диктатору Владимиру Путину, которого Данила Козловский призвал прекратить "катастрофу".

"Страшно. Больно. И стыдно. И даже за себя. За свое молчание и безразличие все эти годы. Но разве можно насилием принести мир? Разве можно в 21 веке решать подобные проблемы "военными операциями" против братского народа. Невозможно представить, что Харьков, Киев и другие прекрасные города будут звучать в военной хронике, а наши украинские друзья в телефонных разговорах потеряно спрашивать: "Почему", а мы что-то мямлим в ответ", – писал тогда Козловский.

Последствия антивоенного поста

С 24 февраля 2022 года Козловский начал менее активно вести соцсети. Он забросил Instagram, но пост не удалял, хотя после него "патриоты" России бросились писать "доносы", критиковать звезду, обвинять его в "дискредитации войск РФ" и эмиграции.

Наслушавшись клеветы, актер решил создать прецедент, чтобы проучить слишком ярых пропагандистов и заставить их фильтровать свою ложь. Козловский трижды пытался привлечь к ответственности Виталия Бородина и взыскать с него символический и позорный рубль.

После долгих месяцев судебных разбирательств, артисту удалось доказать, что клевета путиниста о его эмиграции и призывах выходить на митинги – ложь. На днях суд признал Бородина виновным, хотя тот и планирует обжаловать решение.

Почему этот инцидент не должен вызывать похвалу со стороны украинцев

Чтобы отсудить у пропагандиста деньги и признать его виновным, Козловский не стеснялся признаваться в любви стране-террористке. Он публично заявил, что не эмигрировал и ежедневно работает в России, платя налоги, не имеет других доходов, кроме российских, а также заверил, что никогда не призывал к митингам против войны и диктатора.

Войну он начал называть "сложными временами", а россиян благодарить за любовь и поддержку.

"Здесь, в России, мои учителя, мой театр и, самое главное, мой зритель, которому я благодарен за свою поддержку и любовь. Мне важно пытаться делать что-то хорошее, светлое и хорошее. Как бы это сейчас наивно не звучало. Мне не хочется опускать руки, я не собираюсь сдаваться, и пока это возможно, продолжу и дальше работать в своей стране", – выдал актер.

К слову, дочь звезды живет в США. Как и всякий "патриот" России, свою страну он использует для заработка и обеспечения достойной жизни наследникам в цивилизованном мире.

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