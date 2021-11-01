Нина Матвиенко разорвала отношения с мужем после 50 лет брака. Видео

Катерина Малай
Катерина Малай
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Нина Матвиенко разорвала отношения с мужем после 50 лет брака. Видео

Известная украинская певица Нина Матвиенко ошеломила своих фанатов заявлением, что они с мужем Петром Гончаром больше не живут вместе. Артистка попросила его переехать на семейную дачу, чтобы больше не видеть в своем доме.

Шокирующими подробностями своей семейной жизни исполнительница поделилась с журналисткой передачи "Позаочі" на телеканале "Интер". Женщина пожаловалась, что от бывшего возлюбленного в доме не было никакой пользы (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

74-летняя артистка сейчас проживает в Киеве с дочерью Тоней и ее избранником – музыкантом Арсеном Мирзояном. Нина не может переехать, ведь живет на пенсию 15 тысяч гривен и редко подрабатывает на корпоративах, а на новое жилье у нее не хватает денег.

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Нина Матвиенко и Петр Гончар

Художник Петр Гончар переехал на дачу в Киевской области по просьбе своей жены. Певица пожаловалась, что он ничего не делал в доме и плохо зарабатывал.

"Я попросила мужа, чтобы он меня бросил. Не было ни одного скандала, ничего. Было понимание, что от него уже никакой пользы в доме", – рассказала вокалистка.

Она также добавила, что для сохранения мужского достоинства, позволила рассказывать всем, что это он ее покинул. На самом же деле инициатором разрыва стала заслуженная артистка.

Нина Матвиенко разъехалась с мужем

По словам Нины, она измучилась чувствовать себя сильной в отношениях, измучилась удерживать художника. Она не держит обеды и не волнуется из-за расставания, потому что этот вопрос ей уже "не болит".

"Я всю жизнь была как мужчина, обеспечивала семью. Так зачем оно мне на старость? У него никогда не было денег. Мы жили на одну мою зарплату до 60 лет", – добавила певица.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что звезда "Квартала 95" Александр Пикалов разошелся с супругой после 18 лет брака. О том, как она выглядит, читайте в материале.

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