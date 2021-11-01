Нина Матвиенко разорвала отношения с мужем после 50 лет брака. Видео

Известная украинская певица Нина Матвиенко ошеломила своих фанатов заявлением, что они с мужем Петром Гончаром больше не живут вместе. Артистка попросила его переехать на семейную дачу, чтобы больше не видеть в своем доме.

Шокирующими подробностями своей семейной жизни исполнительница поделилась с журналисткой передачи "Позаочі" на телеканале "Интер". Женщина пожаловалась, что от бывшего возлюбленного в доме не было никакой пользы (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

74-летняя артистка сейчас проживает в Киеве с дочерью Тоней и ее избранником – музыкантом Арсеном Мирзояном. Нина не может переехать, ведь живет на пенсию 15 тысяч гривен и редко подрабатывает на корпоративах, а на новое жилье у нее не хватает денег.

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Художник Петр Гончар переехал на дачу в Киевской области по просьбе своей жены. Певица пожаловалась, что он ничего не делал в доме и плохо зарабатывал.

"Я попросила мужа, чтобы он меня бросил. Не было ни одного скандала, ничего. Было понимание, что от него уже никакой пользы в доме", – рассказала вокалистка.

Она также добавила, что для сохранения мужского достоинства, позволила рассказывать всем, что это он ее покинул. На самом же деле инициатором разрыва стала заслуженная артистка.

По словам Нины, она измучилась чувствовать себя сильной в отношениях, измучилась удерживать художника. Она не держит обеды и не волнуется из-за расставания, потому что этот вопрос ей уже "не болит".

"Я всю жизнь была как мужчина, обеспечивала семью. Так зачем оно мне на старость? У него никогда не было денег. Мы жили на одну мою зарплату до 60 лет", – добавила певица.

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