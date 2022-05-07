Нина Матвиенко расплакалась, впервые с начала войны, встретившись с дочерью и внучками. Трогательное видео

Народная артистка Украины Нина Матвиенко впервые с начала полномасштабной войны в Украине встретилась с дочерью и внучками. Увидев их на пероне в Германии, звезда не смогла сдержать слез.

Долгожданное воссоединение семьи произошло в городе Магдебург. Момент встречи бабушки с внуками опубликовала дочь певицы Тоня Матвиенко в Instagram (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Не видела маму из 25.02", – коротко написала она.

Видео дня

На видео Нина Митрофановна подбегает к родственникам и сначала обнимает свою младшую внучку Нину, которую, плача, называет "зайчиком" и крепко прижимает к себе.

Позже к объятиям присоединились и дочь народной артистки, также известная своими вокальными способностями, со старшей внучкой звезды, 23-летней Ульяной.

Тоня Матвиенко также опубликовала фотографию, где семейство стоит на пероне. Заплаканная и счастливая Нина Матвиенко позировала, держа младшую внучку за руку, прижимая к сердцу.

Тронутые подписчики певицы описали свои эмоции от увиденной трогательной картины в комментариях под постом. У большинства из них после просмотра также появились слезы на глазах.

"Хорошо, что наконец-то встретились", "Плачу вместе с вами. Невозможно сдержать слез", "Реву", "Какое счастье", "Плачу вместе с Ниной Митрофановной", "Никто нас так искренне не ждет как мама", "Просто сердце разрывается от таких видео", – написали они.

Известно, что в Магдебурге Нина Матвиенко с дочерью анонсировали общий живой концерт, который состоится 8 мая.

Ранее OBOZREVATEL писал, что квартиру сестры Нины Матвиенко в Буче обокрали российские оккупанты. По словам звезды, жилье только недавно приобрели и в него было вложено много времени и денег.