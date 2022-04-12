'Вынесли все до трусов': Нина Матвиенко рассказала, как оккупанты 'обчистили' квартиру ее сестры

Украинская певица и народная артистка Нина Матвиенко заявила, что российские оккупанты ограбили квартиру ее сестры в Буче (Киевская область). По ее словам, жилье было только недавно приобретено и в него было вложено много времени и денег.

Соответствующее интервью Матвиенко дала в программе "Зірковий шлях" на канале Украина. Также она призналась, что после этого все, что связано с РФ, для нее погибло и не существует (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По ее словам, к войне готова не была, поэтому то, что случилось 24 февраля, ее изрядно возмутило.

"Я была удивлена ​​тем, что это произошло так быстро и ночью, как фашисты, как настоящие бандиты, воры, злодеи… а оно так и есть! И что они мололи все эти годы? Как могли рассказывать, что мы братья и сестры? За что все это? За что нас убивать, насиловать этих молодых девушек?", – эмоционально сказала певица.

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Нина Матвиенко добавила, что квартиру ее сестры, в который было вложено много ресурсов, разбили и обокрали.

"У моей сестры в Буче развалили дом. Она только купила квартиру, все вложила туда. А эта банда "кадыровская" все повыносила из дома – до трусов повыносила. Голодранцы! Я еще такого убожества не видела. Это зверье, душегубы, это саранча, которая сегодня уничтожает все живое", – сказала артистка.

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