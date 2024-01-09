Никто и не догадался: личный парикмахер Элвиса Пресли впервые раскрыл секрет похорон короля рок-н-ролла

84-летний писатель Ларри Геллер стал одним из лучших друзей короля рок-н-ролла Элвиса Пресли, когда в 1964 году певец нанял его как личного парикмахера. Сотрудничество американцев продолжалось вплоть до смерти звезды в 1997 году, но только сейчас друг исполнителя вспомнил некоторые никому неизвестные детали последних дней и похорон Пресли.

Видео дня

Геллер рассказал DailyMail о том, как они провели день рождения артиста в январе 1977 года. По словам собеседника издания, его друг хотел "много изменить" и на время уйти из шоу-бизнеса.

Поэтому Ларри Геллер был шокирован, узнав о смерти звезды. Впрочем, еще больше он удивился, когда отец артиста попросил сделать сыну прическу после смерти.

"Когда Элвис умер, его отец попросил меня пойти в морг и сделать ему прическу. Я никогда в жизни не делал ничего подобного, но мне пришлось. Я пришел в морг, Элвис лежит там. Я подошел к нему. Сказать, что я был в шоке – это просто эвфемизм. Я смотрел на него и не мог в это поверить", – вспомнил парикмахер артиста.

Американцу пришлось не только уложить волосы, но и покрасить их. До смерти Элвис Пресли повторял эту процедуру каждые три недели, а самая ближайшая покраска была запланирована именно перед так и не состоявшимся туром.

"У него отросли волосы примерно на 1/4 дюйма, и я думаю, что же мне делать? Он будет лежать там, все фанаты будут видеть его, и как мне сделать его волосы черными? Там была женщина-могильник, я позвал ее и спросил, есть ли у вас с собой набор туши для ресниц, и она ответила, что да", – рассказал Ларри Геллер.

Парикмахер нанес немного черного продукта на бакенбарды Элвиса и волосывозлеу ушей. "Разве это не нечто? И никто так и не узнал", – вспомнил он.

Ранее OBOZ.UA писал, что ИИ показал, как выглядели бы Элвис Пресли, Мэрилин Монро, принцесса Диана и Фредди Меркьюри сегодня.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!