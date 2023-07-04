Николай Басков, Григорий Лепс и другие: пять российских знаменитостей, поддержавших кровавую войну против Украины

Российская Федерация уже больше 16 месяцев каждый день цинично обстреливает дома, больницы, школы на территории Украины. Она убивает неповинных граждан, насилует женщин, издевается над военнопленными. Весь мир восхищается героизмом украинцев и поддерживает наш народ. Но многие россияне, в том числе звезды эстрады, радуются гибели людей и гордятся больными амбициями кремлевского фюрера.

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OBOZREVATEL в сегодняшнем материале хочет напомнить главных путинистов, у которых не осталось ничего святого. К слову, они много раз в были в Украине, а сейчас молятся на президента РФ, призывая совершать новые и новые преступления (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Григорий Лепс

С самых первых дней полномасштабного вторжения Григорий Лепс, который сотню раз давал концерты в нашей стране, поддерживает геноцид украинцев. Он заявляет, что доверяет и ценит Путина, потому считает его действия правильными. К тому же, каждый гражданин Украины – его враг, независимо от пола и возраста. Недавно 60-летний артист пообещал, что будет выплачивать российским военным миллион рублей за каждый подбитый танк Leopard. К данной "акции" присоединился и его друг Николай Басков, речь о котором пойдет ниже.

Николай Басков

Певец Николай Басков считает, что "военная операция" в Украине полностью соответствует международному праву. Он называет ее "миротворческой" и подчеркивает: Россия таким образом защищает своих союзников и прекращает геноцид на Донбассе. Кроме того, в его голове украинцы хотят уничтожить "могучую" РФ. За такие заявления даже в Латвии внесли путиниста в черный список. Стоит отметить, что в октябре 2004 года фанату Путина присвоили звание "Народного артиста Украины" за "весомый вклад в развитие культурных взаимоотношений между Украиной и Россией".

Тина Канделаки

Знаменитая телеведущая Тина Канделаки заявляет, что все видео с убитыми украинцами и криками – это вирус, который хочет сбить россиян с толку. Сейчас же РФ защищает людей Донбасса, которые восемь лет страдали от жестокости украинской власти. Она уверена – Путина не сможет сломить ни американцы, ни тем более ВСУ. К слову, за свой "патриотизм" продажная артистка попала в список санкций США.

Ольга Бузова

Пропутинская певица Бузова из-за своей позиции в октябре 2022 годапопала в санкционный списокСНБО. В этом же году она ездила на Донбасс с "гуманитарной миссией", во время которой привезла жителям востока Украины и оккупантам "все необходимое". Она также заявляла о том, что хочет организовать реабилитационные центры в Донецкой и Луганской областях для детей, которые пострадали от украинского режима.

Олег Газманов

Исполнитель Олег Газманов убежден – Америка 30 лет "накачивала" оружием Украину и воспитывала в гражданах ненависть к России. Однажды в личном блоге он написал: "Появилась опасность появления там (в Украине, – ред.) ядерного оружия, которое при нацистах и неадекватном правительстве, управляемом из-за границы, может быть применено против нас... Добрыми отношениями и законами, даже официально прописанными на бумаге, врага не остановить. Если драка неизбежна – бей первым!".

Ранее OBOZREVATEL рассказал, как звезда "Глухаря" Максим Аверин пытался усидеть на двух стульях в разгар войны. После аннексии Крыма он заявил, что не поддерживает действия Путина, но уже во время полномасштабного вторжения РФ стало понятно, актер – настоящий трус и кремлевский шут.

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