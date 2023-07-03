'Мое дело – заниматься искусством': как звезда 'Глухаря' Максим Аверин попытался усидеть на двух стульях в разгар войны

Российский телевизионный сериал "Глухарь" в свое время был очень популярен среди украинских зрителей. За работой и жизнью киношного милиционера Сергея Глухарева, который всегда пытался оставаться на стороне справедливости, наблюдала большая аудитория. Главную роль в проекте исполнил Максим Аверин. Однако со своим справедливым персонажем российский актер ничего общего не имеет. И понятно это стало еще в 2014 году, когда Россия вторглась на территорию независимой Украины.

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Вот правда тогда артист пытался усидеть на двух стульях. Однако после полномасштабного вторжения стало понятно, что Аверин – обыкновенный трус и кремлевский шут. OBOZREVATEL решил вспомнить, что говорил о войне и стране-террористке когда-то любимчик украинской публики.

После того, как Россия аннексировала украинский Крым, а затем развязала войну на Донбассе, Аверин разместил у себя в соцсетях лаконичный, но красноречивый пост со следующим текстом: "Желаю спокойной ночи всем, кроме Адольфа Путина".

Такой прозрачный намек на сравнение российского диктатора с Гитлером, как и следовало ожидать, не оставил равнодушными "патриотов России" и кремлевских пропагандистов. Многие осудили Аверина за его слова, на что актер в ответ решил просо оправдаться и отречься от сказанного. Он заверил, что ничего подобного у себя в профиле не писал.

"Как оказалось, уже неоднократно появлялись провокационные высказывания на политическую тему – якобы моего авторства. Это никоим образом не соответствует действительности. Мое твердое убеждение – каждый должен заниматься своим делом. Мое дело – заниматься искусством, а не давать свои "дилетантские" оценки политической ситуации. Я – гражданин Российской Федерации, патриот России, всегда бесконечно уважительно относился и отношусь к своей стране и к своему президенту", – прокомментировал звезда "Глухаря" инцидент.

Впрочем, Аверин многим отличается от "классических Z-патриотов". Так, например, артист совсем не скучает за Советским Союзом, который так отчаянно пытается возродить Путин. Актер открыто говорит, что не скучает за теми временами, называя конкретные примеры бесчеловечности советской эпохи.

"А вы заметили, между прочим, что все скулят и плачут по распаду страны и что все это действительно так. Падение СССР – одна из самых страшных трагедий века. Когда одни принципы, столпы были разрушены, а новых нет, что же в этом хорошего?! Я все время вспоминаю одну историю, когда очереди были километровые за молоком, за маслом, за яйцами, за мясом... Мясом! Каким мясом... за бумажными сосисками. Примитивный пример, наверное, не только же этим жили люди. Но я помню, как стояли в этих очередях и запах такого смрада, гниющих продуктов... Точнее, их отсутствия... И тогда один человек упал – эпилептик. И все продолжили стоять. Я так испугался! Я же в первый раз такое увидел. Подросток... И я осознал, что никто ничего не делает, боясь потерять свое место в очереди", – рассказывал в одном из интервью Аверин.

Впрочем, такие мысли не мешают актеру придерживаться молчаливой позиции касательно кровопролитной и террористической войны против Украины. В своих соцсетях он ни разу не написал о нападении РФ на соседнее суверенное государство.

Многие фаны предполагали, что актер просто боится говорить правду, ведь и так называемую "спецоперацию" он открыто не поддерживает. И даже если это очередная попытка усидеть на двух стульях, факт остается фактом – россиянин с легкостью закрывает глаза на бесчинства оккупантов, придерживается позиции "искусство вне политики" и при любом удобном случае не забывает напомнить, как сильно он любит Россию.

"Мне кажется, что мы — единственная нация, единственный русский дух, который так привязан к земле своей. Без этой земли трудно, без этих книг, литературы, музыки, без этих улиц. Не знаю, что еще сказать… Я думаю, что надо сказать словами Михаила Афанасьевича Булгакова: "Постарайтесь не тосковать в изгнании". Когда говорят, что "мы там зарабатываем или там, никто не говорит, как без Родины трудно", – говорил Аверин.

Ранее OBOZREVATEL писал о позиции скандального музыкального критика Сергея Соседова. Он долгие годы работал в Украине, однако после полномасштабного вторжения принялся воспевать путинский режим и рассказывать пропагандистские бредни о "неонацистах" на улицах Киева.

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