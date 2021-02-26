Николь Кидман показала себя в детстве и восхитила фанатов

Австралийско-американская актриса кино и телевидения, певица и продюсер Николь Кидман показала себя в детстве.

Соответствующую фотографию она выложила на своей странице в Instagram, также прикрепив к ней свой свежий снимок. Маленькая девочка позирует в платье яркого цвета, огненно-рыжие локоны она подчеркнула красивой заколкой сбоку. Уже в детстве будущая знаменитость была настоящей модницей, демонстрируя безупречное чувство стиля (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

На следующем снимке Кидман показала, как выглядит сейчас. Она завила волосы в аккуратные локоны, на лице выразительный макияж, актриса уверенно смотрит в кадр.

"Little Nic – Big Nic", – подписала фото она.

Фанаты в комментариях восхищаются внешним видом звезды, заявляя, что она была красавицей как в юности, так и в настоящее время. Вот, что они пишут:

"Просто великолепная!", "Очень красивая", "Николь, ты выглядишь прекрасно. Оставайся такой же…", "Самая красивая женщина, которая когда-либо существовала!", "Ваши локоны прекрасны", "Самая красивая женщина на этой планете".

Николь Кидман родилась в 1967 году в Гонолулу (Гавайи, США). Теледебют знаменитости состоялся, когда ей было 15 лет, – она снялась в фильме "Рождество в лесу". После чего начала активно появляться в популярных фильмах и сериалах.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ольга Сумская показала свои детские фото в парике. На них будущая знаменитость позировала в парике и шляпе, задумчиво смотря вдаль. Соответствующие черно-белые снимки Сумская опубликовала на личной странице в Instagram.