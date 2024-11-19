'Никогда такого не видела': украинка с самыми большими скулами в мире удивила своим рентгеновским снимком

Украинская блогер Анастасия Покрищук, известная аудитории благодаря своей необычной внешности, которой достигла с помощью хирургических вмешательств, удивила подписчиков новой публикацией. Обладательница самых больших скул в мире показала свой рентгеновский снимок, вызвавший волну эмоций в сети.

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Соответствующий пост появился на Instagram-странице интернет-знаменитости. По словам королевы пластики, она обратилась к врачам, ведь имеет определенные проблемы с суставами.

"Самое оригинальное селфи. Кто не знал, у меня есть проблемки с одним суставом в моем организме, и это челюстной", – написала блогер.

На опубликованном фото можно четко рассмотреть, как изменилось лицо Анастасии Покрищук после пластических операций. Интернет-знаменитость заметно изменила форму своего подбородка, а также значительно увеличила губы.

Необычный рентгеновский снимок не остался без внимания поклонников блоггера. В комментариях под постом пользователи сети поделились впечатлениями от фотографии.

"Никогда такого не видела".

"Народ, обратите внимание на контур мягких тканей – он реально мультяшный получился".

"Прикоснулась к своему подбородку – сразу почувствовала кость, взглянула на снимок – поняла, здесь до кости не добраться. Скулы мягкие, подбородок мягкий. Такое себе ощущение наверняка".

Ранее в интервью для OBOZ.UA Анастасия Покрищук рассказала о табу в пластике, шокированных взглядах на улице и Bentley с небес.

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