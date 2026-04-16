Никогда раньше не ходила голой: звезда 'Американского пирога' и секс-символ завела страницу на сайте для взрослых

52-летняя актриса Шеннон Элизабет, известная широкой аудитории по роли Нади в фильме "Американский пирог", поделилась, что решилась создать аккаунт на онлайн-платформе OnlyFans. По словам знаменитости, этот шаг стал началом нового раздела в ее жизни, ведь теперь она может стать ближе к фанатам и показать свою сексуальную сторону, которую раньше никто не видел.

О начале деятельности на сайте для взрослых артистка рассказала в комментарии изданию People. Как подчеркнула секс-символ Голливуда, этот опыт будет для нее кардинально новым, ведь несмотря на то, что многие фанаты отождествляли ее манеру поведения с откровенной героиней Надей, в реальной жизни она никогда даже не ходила голой.

В 1999 году мир увидел молодежную кинокомедию "Американский пирог", по сюжету которой четверо друзей-старшеклассников заключают специфическую сделку – потерять девственность до выпускного вечера. Шеннон Элизабет перевоплотилась в откровенную и одновременно загадочную чешскую студентку по обмену Надю. Эта героиня была самой обсуждаемой в фильме, более того, принесла актрисе статус секс-символа, однако, как оказалось, не имела ничего общего с характером своей исполнительницы.

"Для меня это была просто роль. В реальной жизни я не тот человек, который любит ходить голым. Даже дома я всегда одета. У меня есть подруги, которые спят голые и не стесняются ходить так по дому. Я никогда такой не была, но поскольку это было мое первое появление, все решили, что я именно такая девушка", – поделилась звезда.

Однако с течением времени Шеннон Элизабет решила показать людям несколько иную сторону себя. По словам актрисы, она всю жизнь работала в Голливуде, где другие люди контролировали ее образ и развитие карьеры, и теперь хочет изменить ситуацию.

"Этот новый этап заключается в том, чтобы показать более сексуальную сторону себя, которую никто еще не видел, и стать ближе к своим поклонникам. Я выбрала OnlyFans, потому что это позволяет мне напрямую общаться со своей аудиторией, создавать контент на своих условиях и просто быть свободной. Я действительно считаю, что в этом будущее", – сказала артистка.

Что известно об актрисе

Шеннон Элизабет родилась 7 сентября 1973 года в городе Хьюстон, штат Техас. Во время учебы в старших классах она увлеклась игрой в теннис и даже задумывалась над тем, чтобы связать свою жизнь со спортом, но судьба сложилась иначе. В старшем возрасте Шеннон Элизабет начала работать моделью, а со временем заявила о себе в индустрии кино.

В конце 1990-х актриса снялась в нескольких проектах, однако настоящей популярности достигла после участия в "Американском пироге". Фильм имел очень высокие кассовые сборы и принес Шеннон Элизабет популярность, что в свою очередь положительно повлияло на ее карьеру. Знаменитость присоединилась к созданию проектов "Очень страшное кино", "Джей и молчаливый Боб наносят ответный удар", "13 призраков", и других. Кроме того, артистка украсила и страницы известных журналов – в 1999-м она снялась обнаженной для Playboy, а в 2000, 2003 и 2008 годах для Maxim.

Шеннон Элизабет также увлекается игрой в покер, что даже называет своей "второй профессией". Она посещает Лас-Вегас около трех раз в месяц, чтобы поиграть с лучшими игроками США. Кроме того, звезда занимается благотворительностью.

