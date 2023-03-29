''Никогда не смогу уважать'': актер Янович возмутился русскоговорящими украинцами, спровоцировав споры в сети

Украинский актер, сценарист и соучредитель студии "Мамахохотала" Евгений Янович не скрывает, что его раздражают граждане нашей страны, которые продолжают общаться на русском языке. Мужчина проживает в Киеве и все чаще слышит русскую речь на улице. Артист отметил, что не знает, как с этим бороться, но данный факт влияет на его настроение.

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Своими рассуждениями Янович поделился в Instagram. Евгений не собирается нарушать личные границы украинцев, однако надеется, что сможет донести свою мысль подписчикам. Язык врага не дает звезде сосредоточиться и делает его агрессивным (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Я не знаю ни одного украинца, которому было бы грустно, когда он слышит на улице украинский. А вот украинцев, которым реально становится не по себе от русского, – куча. Поэтому если вам не хочется быть случайной причиной плохого настроения своего соотечественника – будьте украиноязычными. Я могу понять, почему вы можете выбирать русский. Но я никогда не смогу уважать ваш выбор", – пояснил соучредитель юмористической студии.

Многие фанаты, в том числе и украинские знаменитости, поддержали мужчину, но определенный процент людей не считает, что разговаривать на русском – это грех. Под публикацией шоумена возникла бурная дискуссия. Нашлись и те, кто осудил Яновича, сказав, что ему нужно быть более лояльным.

"Смешно судить людей по языку, на котором они общаются. Всегда были важнее поступки, а не слова", "Женя, Женя... ты работаешь и общаешься с людьми, которые разговаривают на русском, я уверена, что Антон и Спартак общаются на русском", "Ко мне еще ни один человек не подошел на улице или в кафе, хотя я общаюсь на двух языках. Но срачи в интернете – это святое, "Зачем притеснять людей?" – пишут пользователи сети.

Они не пропагандируют русский язык, однако и не осуждают тех, кто не перестал использовать его как основной. Остальные подчеркивают: "Не понимаю, что должно случиться, чтобы люди начали понимать – язык имеет значение", "Согласна на все 1000%", "Но больше всего портят настроение русскоговорящие маленькие дети, чьи родители сознательно говорят на русском", "Спасибо, что вы пишете про это, это большая проблема, которую нужно решать".

Как сообщал OBOZREVATEL, на старте карьеры певице MamaRika поступали непристойные предложения от влиятельных людей, в том числе и от депутатов. По словам знаменитости, из нее хотели сделать Ани Лорак – красивую девочку, которая все время выступает в милых нарядах.

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