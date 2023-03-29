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"Никогда не смогу уважать": актер Янович возмутился русскоговорящими украинцами, спровоцировав споры в сети

Виктория Ряполова
Люди
2 минуты
6,4 т.
'Никогда не смогу уважать': актер Янович возмутился русскоговорящими украинцами, спровоцировав споры в сети

Украинский актер, сценарист и соучредитель студии "Мамахохотала" Евгений Янович не скрывает, что его раздражают граждане нашей страны, которые продолжают общаться на русском языке. Мужчина проживает в Киеве и все чаще слышит русскую речь на улице. Артист отметил, что не знает, как с этим бороться, но данный факт влияет на его настроение.

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Своими рассуждениями Янович поделился в Instagram. Евгений не собирается нарушать личные границы украинцев, однако надеется, что сможет донести свою мысль подписчикам. Язык врага не дает звезде сосредоточиться и делает его агрессивным (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Я не знаю ни одного украинца, которому было бы грустно, когда он слышит на улице украинский. А вот украинцев, которым реально становится не по себе от русского, – куча. Поэтому если вам не хочется быть случайной причиной плохого настроения своего соотечественника – будьте украиноязычными. Я могу понять, почему вы можете выбирать русский. Но я никогда не смогу уважать ваш выбор", – пояснил соучредитель юмористической студии.

''Никогда не смогу уважать'': актер Янович возмутился русскоговорящими украинцами, спровоцировав споры в сети

Многие фанаты, в том числе и украинские знаменитости, поддержали мужчину, но определенный процент людей не считает, что разговаривать на русском – это грех. Под публикацией шоумена возникла бурная дискуссия. Нашлись и те, кто осудил Яновича, сказав, что ему нужно быть более лояльным.

"Смешно судить людей по языку, на котором они общаются. Всегда были важнее поступки, а не слова", "Женя, Женя... ты работаешь и общаешься с людьми, которые разговаривают на русском, я уверена, что Антон и Спартак общаются на русском", "Ко мне еще ни один человек не подошел на улице или в кафе, хотя я общаюсь на двух языках. Но срачи в интернете – это святое, "Зачем притеснять людей?" – пишут пользователи сети.

Они не пропагандируют русский язык, однако и не осуждают тех, кто не перестал использовать его как основной. Остальные подчеркивают: "Не понимаю, что должно случиться, чтобы люди начали понимать – язык имеет значение", "Согласна на все 1000%", "Но больше всего портят настроение русскоговорящие маленькие дети, чьи родители сознательно говорят на русском", "Спасибо, что вы пишете про это, это большая проблема, которую нужно решать".

''Никогда не смогу уважать'': актер Янович возмутился русскоговорящими украинцами, спровоцировав споры в сети
''Никогда не смогу уважать'': актер Янович возмутился русскоговорящими украинцами, спровоцировав споры в сети
''Никогда не смогу уважать'': актер Янович возмутился русскоговорящими украинцами, спровоцировав споры в сети

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