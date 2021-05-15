Никитюк в ярких кроссовках и широких джинсах показала стиль "девочки-рэпера"

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк решила поэкспериментировать со стилем и показала образ "девочки-рэпера". Так, она появилась в широких джинсах, ярких кроссовках и в длинной джинсовой куртке.

Соответствующее stories знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы). Она продемонстрировала новый лук, снимая себя в зеркале. На ней были светлые джинсы, которые Леся дополнила темным поясом, топ бледно-розового оттенка и обувь с цветными вставками.

К своему весеннему луку телеведущая добавила маленькую черную сумку и солнцезащитные очки круглой формы.

"Девочка-блогер, девочка-рэпер… Ого!" – прокомментировала свое появление звезда.

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Леся Никитюк – украинская телеведущая. Наиболее известна по телепередаче "Орел и Решка". В ноябре 2017 года приняла участие во втором полуфинале третьего сезона шоу "Лига смеха" на 1+1.

Напомним, что Никитюк летала на девичник в Турцию и поделилась яркими фото. Так, звезда подробно рассказывала, как проходит празднование, записывая все новые видео с разных локаций.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Никитюк в купальнике сравнила себя с Кардашьян. Так, ведущая позировала на камеру в цельном бикини белого цвета. Свой образ она дополнила стильной соломенной шляпой и браслетом. Кроме того, на одном из кадров звезда с помощью специального приложения увеличила свою пятую точку, а на другом – показала настоящие формы.