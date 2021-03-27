Никитюк в бассейне похвасталась подтянутыми формами. Фото

Украинская телеведущая Леся Никитюк отправилась на отдых в Хургаду (Египет) и поделилась с поклонниками снимками, на которых продемонстрировала свою фигуру в откровенном бикини.

Знаменитость позировала на камеру в бассейне. Соответствующие фото она опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Никитюк появилась перед фанатами в раздельном купальнике нежно-розового цвета. Свой образ телеведущая дополнила стильными аксессуарами – золотистым браслетом, ожерельем из жемчуга, серьгами и солнцезащитными очками.

"Я так понимаю, что надо немножко контента для мужчин?" – подписала кадры телезвезда.

Пользователи сети оценили новую фотосессию Никитюк и засыпали ее комплиментами.

"Секси!", "Какая вкусная!", "Красота", "Шикарная", – пишут люди в комментариях.

Леся Никитюк – украинская телеведущая. Наиболее известна по телепередаче "Орел и Решка". В ноябре 2017 года приняла участие во втором полуфинале третьего сезона шоу "Лига смеха" на 1+1.

В конце августа 2018-го стала ведущей развлекательного шоу "Хто проти блондинок?"

Также звезда была участницей проекта "Рассмеши комика", "Зоряні яйця", "Танці з зірками" и многих других.

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