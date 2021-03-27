Нікітюк у басейні похвалилася підтягнутими формами. Фото
Українська телеведуча Леся Нікітюк вирушила на відпочинок у Хургаду (Єгипет) і поділилася із шанувальниками знімками, на яких продемонструвала свою фігуру у відвертому бікіні.
Знаменитість позувала на камеру в басейні. Відповідні фото вона опублікувала на сторінці в Instagram (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).
Нікітюк з'явилася перед фанатами в роздільному купальнику ніжно-рожевого кольору. Свій образ телеведуча доповнила стильними аксесуарами – золотистим браслетом, намистом із перлів, сережками і сонцезахисними окулярами.
"Я так розумію, що треба трошки контенту для чоловіків?" – підписала кадри телезірка.
Користувачі мережі оцінили нову фотосесію Нікітюк та засипали її компліментами.
"Сексі!", "Яка смачна!", "Краса", "Шикарна", – пишуть люди в коментарях.
Леся Нікітюк – це українська телеведуча. Найбільш відома за телепередачею "Орел і решка". У листопаді 2017-го взяла участь у другому півфіналі третього сезону шоу "Ліга сміху" на "1+1".
Наприкінці серпня 2018-го стала ведучою розважального шоу "Хто проти блондинок?"
Також зірка була учасницею проєктів "Розсміши коміка", "Зоряні яйця", "Танці з зірками" і багатьох інших.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
раніше Леся Нікітюк показала шикарну фігуру у відвертому міні. Вона опублікувала знімок, на якому позує в ефектному вбранні.
Нікітюк поділилася із шанувальниками знімком, на якому постала в ефектному образі. Знаменитість одягла комбінезон темно-синього кольору з вирізами на боках.