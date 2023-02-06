Никитюк рассказала о подруге, которая потеряла жениха на войне: 22 января он сделал ей предложение, а 24-го погиб

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась печальной историей о своей подруге, жених которой погиб на войне. 22 января защитник сделал своей любимой предложение, а уже через два дня был убит оккупантами в бою за независимость Украины.

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6 февраля Никитюк отправилась на похороны погибшего героя. В InstaStories она рассказала, как смерть любимого изменила ее подругу и выразила соболезнования всем, кто потерял на войне близких.

"Подруге 22 января он сделал предложение… 24 января он погиб на войне. А они хотели… Жить нормально вместе хотели, хотели любить… Они так хотели", – щемяще написала знаменитость.

Прощание с бойцом пройдет в Житомире, куда и отправилась ведущая. Никитюк горько от того, что ее близкая подруга потеряла любимого человека, который делал ее счастливой. Теперь же из-за российского террора девушка вынуждена стоять у гроба жениха.

"Мы приехали в Житомир, сюда привезли тело нашего Героя. Тело возлюбленного моей подруги. Она так счастлива была последние четыре месяца. А сейчас сама на себя не похожа, не ест, не пьет… Только слезы и дым от сигарет...Собратья передали ей вещи парня. Его футболочка, худи, на которых остался его запах. Будто он еще рядом", – поделилась звезда.

Никитюк обратилась ко всем, кто пережил подобное горе. Она напомнила, что кровопролитная война обязательно закончится победой Украины, а всех героев, которые отдали за это жизни, будут помнить вечно.

"Мои глубокие соболезнования всем, кто потерял своих мужей, любимых, друзей, родителей и братьев на этой проклятой войне, которую мы обязательно выиграем! Герои не умирают! Светлая память Руслану", – закончила телеведущая.

Как писал OBOZREVATEL ранее, Никитюк записала для соотечественников успокаивающую мантру. Благодаря ей украинцы смогут медитировать, представляя победу Украины в войне, гибель оккупантов и возвращение аннексированного Крыма.

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