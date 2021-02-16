Никитюк рассказала, кем будет работать, если закроют ТВ

Украинская телеведущая Леся Никитюк рассказала, что, в случае окончания ее телевизионной карьеры, она станет мастером по маникюру.

Таким образом знаменитость заявила, что у нее есть "план Б". Соответствующий пост Никитюк опубликовала на странице в Instagram (фото можно посмотреть ниже).

Так, ведущая решила сделать сама себе маникюр и похвасталась перед поклонниками, какой он получился. По ее словам, в жизни всегда нужно иметь "план Б".

"Если ТВ в Украине осталось максимум пять лет, то мастер по маникюру Леся Ивановна ждет вас. Сразу говорю, маникюр будет очень дорогой. Как вам?" – написала Никитюк.

Стоит отметить, что фанаты оценили маникюр ведущей и засыпали ее приятными комментариями.

"Какая красота, тучки… Просто класс!", "Очень круто", "Очень классный маникюр", "Молодчинка", – пишут люди в сети.

Леся Никитюк – украинская телеведущая. Наиболее известна по телепередаче "Орел и Решка". В ноябре 2017 года приняла участие во втором полуфинале третьего сезона шоу "Лига смеха" на 1+1.

В конце августа 2018-го стала ведущей развлекательного шоу "Хто проти блондинок?"

Также звезда была участницей проекта "Рассмеши комика", "Зоряні яйця", "Танці з зірками" и многих других.

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