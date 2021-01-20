Никитюк рассказала, как поплатилась за шутки в интервью Гордону

Украинская телеведущая Леся Никитюк рассказала, как поплатилась за шутки в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

Так, после обсуждения покупки квартиры в Киеве и лечения ячменя, поклонники Никитюк "засыпали" ее сообщениями. Об этом она рассказала у себя в Instagram-stories.

По словам телеведущей, менее, чем за сутки ей написали "все риелторы мира".

"Но теперь к самому главному. Когда Дмитрий говорил мне и давал совет по поводу квартир, 50 квадратов на хорошей транспортной развязке, это не означает, что все риелторы мира должны мне написать. Друзья, я пока не ищу квартиру. У меня пока нет столько денег, чтобы покупать все квартиры в Киеве", – возмутилась Никитюк.

Она обратилась к подписчикам с просьбой не воспринимать шутки всерьез.

"Дальше. Уважаемые женщины 40+, я не лечу бородавки, я не лечу ячмень, я не лечу геморрой. Это было сказано в шутку. Повторяю. Кстати, если вы хотите вылечить ячмень, перевяжите безымянный и средний палец черной ниткой. Но мне кажется, это с детства знают. Но я не знаю, лечится ли он. У меня никогда его не было", – снова отшутилась телеведущая.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Леся Никитюк рассказала, как президент Украины Владимир Зеленский, который ранее был генеральным продюсером телеканала "Интер", помог ей в карьере.