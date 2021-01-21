Никитюк рассказала, как подпольно торговала на рынке. Видео

Украинская телеведущая Леся Никитюк рассказала о том, как в детстве торговала продуктами на рынке. Так, по словам звезды, она делала это в тайне от своих родителей – подпольно.

Такими подробностями Никитюк поделилась в интервью YouTube-программе "В гостях у Гордона". Леся отметила, что продавала фрукты и овощи в тот момент, когда ее мама и папа были на работе. Телеведущая также добавила, что у нее всегда быстро раскупали товар (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Если нужны были деньги, чтобы заплатить за квартиру – мы продавали свои овощи, фрукты. Всей семьей в основном. Потом я создала подпольную коммерческую деятельность и носила продукты, пока мама с папой были на заводе. Они шли на 7 утра, и возвращались в 16:00 – за это время я успевала собрать корзину и торговала у нас в Хмельницке на районе. Там был рынок. Мне на тот момент было где-то от 7 до 10 лет. У меня все всегда быстро разбирали: я успевала купить варенной колбасы, кока-колу, прийти домой, накрыть стол и тогда уже приходили родители", – поделилась Никитюк.

Леся также призналась, что ее "карьера бизнесвумен" быстро закончилась. Ведь как-то мама застала ее за торговлей.

"А как-то я не успела все продать, у меня остался стакан фасоли и яблоки... Вижу, подходят чьи-то ноги. Подходят, значит, и спрашивают: "Почем яблоки, девочка?". Я поднимаю голову и говорю: "Для вас, мама, бесплатно"... Маме было немного некомфортно тогда", – подытожила ведущая.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Леся Никитюк рассказала, как президент Украины Владимир Зеленский, который ранее был генеральным продюсером телеканала "Интер", помог ей в карьере.