Никитюк пошутила о втором подбородке Ефросининой и Поляковой

Украинская телеведущая Леся Никитюк, которая ранее появилась на шоу "Липсинк баттл" в образе знаменитой певицы Адель, рассказала, что для перевоплощения ей понадобился второй подбородок.

Затем знаменитость пошутила, что у нее нет складок на лице, а у "Маши Ефросининой и Оли Поляковой есть". Об этом Никитюк сказала в программе "ЖВЛ" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Как сообщила телеведущая, для трансформации гримеры надели на нее специальный костюм, чтобы она могла изобразить еще один подбородок.

"А мне реально идет. Это ты еще не видел, как я выгляжу без платья", – отметила Никитюк в разговоре с журналистом.

Напомним, ранее Леся Никитюк оконфузилась на шоу пародий "Липсинк баттл". Во время эфира артистка неудачно села на стульчик и упала прямо на сцене. К счастью, ведущая не ушиблась и даже после того, как встала, успела пошутить.

Леся Никитюк – украинская телеведущая. Наиболее известна по телепередаче "Орел и Решка". В ноябре 2017 года приняла участие во втором полуфинале третьего сезона шоу "Лига смеха" на 1+1.

В конце августа 2018-го стала ведущей развлекательного шоу "Хто проти блондинок?"

Также звезда была участницей проекта "Рассмеши комика", "Зоряні яйця", "Танці з зірками" и многих других.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее Никитюк с помощью фотошопа решила сделать из себя "Ким Кардашьян". Телеведущая позировала на Мальдивах в раздельном купальнике.

Также Никитюк сравнила свои длинные волосы с гривой лошади. Она сделала коллаж из фото, на котором показалась в купальнике, и где ее волосы развивает ветер. А на другом снимке появилась белая лошадь, гриву которой также раздувает.