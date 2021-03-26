Нікітюк пожартувала про друге підборіддя Єфросініної та Полякової

Українська телеведуча Леся Нікітюк, яка раніше з'явилася на шоу "Ліпсінк батл" в образі знаменитої співачки Адель, розповіла, що для перевтілення їй знадобилося друге підборіддя.

Потім знаменитість пожартувала, що у неї немає складок на обличчі, а у "Маші Єфросініної та Олі Полякової є". Про це Нікітюк сказала у програмі "ЖВЛ" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Як повідомила телеведуча, для трансформації гримери наділи на неї спеціальний костюм, щоб вона могла зобразити ще одне підборіддя.

"А мені реально пасує. Це ти ще не бачив, як я виглядаю без сукні", – зазначила Нікітюк у розмові із журналістом.

Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк оконфузилася на шоу пародій "Ліпсінк батл". Під час ефіру артистка невдало сіла на стільчик і впала прямо на сцені. На щастя, ведуча не забилася і навіть після того, як встала, встигла пожартувати.

Леся Нікітюк – це українська телеведуча. Найбільш відома за телепередачею "Орел і решка". У листопаді 2017-го взяла участь у другому півфіналі третього сезону шоу "Ліга сміху" на "1+1".

Наприкінці серпня 2018-го стала ведучою розважального шоу "Хто проти блондинок?"

Також зірка була учасницею проєктів "Розсміши коміка", "Зоряні яйця", "Танці з зірками" і багатьох інших.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше Нікітюк за допомогою фотошопу вирішила зробити із себе "Кім Кардаш'ян". Телеведуча позувала на Мальдівах у роздільному купальнику.

Також Нікітюк порівняла своє довге волосся з гривою коня. Вона зробила колаж із фото, на якому показалася в купальнику, і де її волосся розвіває вітер. А на іншому знімку з'явився білий кінь, гриву якого також роздуває.