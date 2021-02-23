Никитюк показалась в стильном комбинезоне с вырезами на бедрах. Фото

Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с поклонниками снимком, на котором предстала в эффектном образе.

Знаменитость надела комбинезон темно-синего цвета с вырезами по бокам. Соответствующее фото звезда опубликовала на странице в Instagram (его можно посмотреть ниже).

Так, Никитюк позировала на камеру в комбинезоне синего цвета с пышными рукавами и вырезами на бедрах. Кроме того, телеведущей нарастили длинные блондинистые волосы, а свой образ она решила дополнить аксессуарами и обувью на каблуке.

"У меня очень скромный вопрос и я пошла... В какой программе я была в этом образе?" – поинтересовалась знаменитость у своих подписчиков в сети.

Многие поклонники отметили, что такой наряд Никитюк выбрала для участия в новогоднем концерте на телеканале "Украина".

Леся Никитюк – украинская телеведущая. Наиболее известна по телепередаче "Орел и Решка". В ноябре 2017 года приняла участие во втором полуфинале третьего сезона шоу "Лига смеха" на 1+1.

В конце августа 2018-го стала ведущей развлекательного шоу "Хто проти блондинок?"

Также звезда была участницей проекта "Рассмеши комика", "Зоряні яйця", "Танці з зірками" и многих других.

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