Никитюк показалась в стильном комбинезоне с вырезами на бедрах. Фото
Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с поклонниками снимком, на котором предстала в эффектном образе.
Знаменитость надела комбинезон темно-синего цвета с вырезами по бокам. Соответствующее фото звезда опубликовала на странице в Instagram (его можно посмотреть ниже).
Так, Никитюк позировала на камеру в комбинезоне синего цвета с пышными рукавами и вырезами на бедрах. Кроме того, телеведущей нарастили длинные блондинистые волосы, а свой образ она решила дополнить аксессуарами и обувью на каблуке.
"У меня очень скромный вопрос и я пошла... В какой программе я была в этом образе?" – поинтересовалась знаменитость у своих подписчиков в сети.
Многие поклонники отметили, что такой наряд Никитюк выбрала для участия в новогоднем концерте на телеканале "Украина".
Леся Никитюк – украинская телеведущая. Наиболее известна по телепередаче "Орел и Решка". В ноябре 2017 года приняла участие во втором полуфинале третьего сезона шоу "Лига смеха" на 1+1.
В конце августа 2018-го стала ведущей развлекательного шоу "Хто проти блондинок?"
Также звезда была участницей проекта "Рассмеши комика", "Зоряні яйця", "Танці з зірками" и многих других.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее Леся Никитюк показала шикарную фигуру в откровенном мини. Она опубликовала снимок, на котором позирует в эффектном наряде.
Никитюк не раз шутила в сети по поводу своей внешности. Так, она с помощью фотошопа решила сделать из себя "Ким Кардашьян".
Также ведущая сравнила свои длинные волосы с гривой лошади. Она сделала коллаж из фото, на котором показалась в купальнике, и где ее волосы развивает ветер.