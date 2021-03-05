Никитюк показала свой 'лук дня' в обтягивающих лосинах. Фото

Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с поклонниками снимком, на котором продемонстрировала свой стильный "лук дня".

В кадре знаменитость предстала в обтягивающих лосинах. Соответствующее фото звезда опубликовала на странице в Instagram-stories (его можно посмотреть ниже).

Так, телеведущая позировала на камеру перед зеркалом в топе черного цвета на тонких бретельках. На низ Никитюк надела лосины с модным принтом.

Кроме того, телезвезда сделала высокий хвост, а передние пряди выпустила на перед и оставила челку.

Напомним, ранее Леся Никитюк показала шикарную фигуру в откровенном мини. Она опубликовала снимок, на котором позирует в эффектном наряде.

Также Никитюк не раз шутила в сети по поводу своей внешности. Так, она с помощью фотошопа решила сделать из себя "Ким Кардашьян".

Ведущая сравнила свои длинные волосы с гривой лошади. Она сделала коллаж из фото, на котором показалась в купальнике, и где ее волосы развивает ветер.

Леся Никитюк – украинская телеведущая. Наиболее известна по телепередаче "Орел и Решка". В ноябре 2017 года приняла участие во втором полуфинале третьего сезона шоу "Лига смеха" на 1+1.

В конце августа 2018-го стала ведущей развлекательного шоу "Хто проти блондинок?"

Также звезда была участницей проекта "Рассмеши комика", "Зоряні яйця", "Танці з зірками" и многих других.

Как сообщал OBOZREVATEL, Леся Никитюк поделилась с поклонниками снимком, на котором предстала в эффектном образе. Знаменитость надела комбинезон темно-синего цвета с вырезами по бокам.