Никитюк показала свой "лук дня" в обтягивающих лосинах. Фото
Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с поклонниками снимком, на котором продемонстрировала свой стильный "лук дня".
В кадре знаменитость предстала в обтягивающих лосинах. Соответствующее фото звезда опубликовала на странице в Instagram-stories (его можно посмотреть ниже).
Так, телеведущая позировала на камеру перед зеркалом в топе черного цвета на тонких бретельках. На низ Никитюк надела лосины с модным принтом.
Кроме того, телезвезда сделала высокий хвост, а передние пряди выпустила на перед и оставила челку.
Напомним, ранее Леся Никитюк показала шикарную фигуру в откровенном мини. Она опубликовала снимок, на котором позирует в эффектном наряде.
Также Никитюк не раз шутила в сети по поводу своей внешности. Так, она с помощью фотошопа решила сделать из себя "Ким Кардашьян".
Ведущая сравнила свои длинные волосы с гривой лошади. Она сделала коллаж из фото, на котором показалась в купальнике, и где ее волосы развивает ветер.
Леся Никитюк – украинская телеведущая. Наиболее известна по телепередаче "Орел и Решка". В ноябре 2017 года приняла участие во втором полуфинале третьего сезона шоу "Лига смеха" на 1+1.
В конце августа 2018-го стала ведущей развлекательного шоу "Хто проти блондинок?"
Также звезда была участницей проекта "Рассмеши комика", "Зоряні яйця", "Танці з зірками" и многих других.
Как сообщал OBOZREVATEL, Леся Никитюк поделилась с поклонниками снимком, на котором предстала в эффектном образе. Знаменитость надела комбинезон темно-синего цвета с вырезами по бокам.