Никитюк отправилась в Одессу и похвасталась модными луками. Фото

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая отправилась в Одессу, продолжает делиться с подписчиками солнечными кадрами и рассказывать о своем отдыхе. Так, она опубликовала несколько свежих фото, на которых появилась в весеннем трендовом наряде.

Соответствующие снимки звезда выложила на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). На ней было длинное платье с цветочным принтом с эффектным боковым вырезам и рюшами в зоне декольте. Дополнила свой лук телеведущая солнцезащитными очками и черной сумкой среднего размера.

Сначала она позировала на фоне одного известного архитектурного здания. Затем поделилась фото, на котором была запечатлена в тот момент, когда наслаждалась ароматным напитком в одном из местных заведений.

"Сквер Pale Royal – место встречи одесских бандитов, мировых оперных звезд… Прекрасное место, я попробовала яйца пашот и почувствовала себя оперной дивой", – говорится в подписи к изображению.

Кроме того, знаменитость также показала фотографию, где позировала в светлых джинсах и коротком топе на фоне одесского колорита.

"Когда я прилетаю в Одессу, все начинают обниматься...", – гласила подпись к кадру.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Никитюк показала стиль "девочки-рэпера". На ней были светлые джинсы, которые Леся дополнила темным поясом, топ бледно-розового оттенка и обувь с цветными вставками.