Никитюк оконфузилась на шоу "Липсинк баттл". Видео

Украинская телеведущая Леся Никитюк оконфузилась на шоу пародий "Липсинк баттл". Во время эфира артистка неудачно села на стульчик – она упала прямо на сцене.

Так, после выступления в образе знаменитой певицы Адель, с ее хитом Hello Никитюк начала разговаривать со своим конкурентом по сцене – Павелом Зибровым. Пока ведущие и артисты общались, ведущая как раз садилась на стул и упала.

Леся Никитюк выступила в образе Адель на шоу Липсинк баттл. пресс-служба шоу Липсинк баттл

К счастью, ведущая не ушиблась и даже после того, как встала, успела пошутить. После того, как Никитюк упала на сцене "Липсинк баттл" Потап пошутил, что это жена Зиброва Марина сглазила ведущую.

Леся Никитюк упала на шоу Липсинк баттл. скриншот с видео

Напомним, "Липсинк баттл" – шоу звездных пародий, адаптация популярного американского формата Lip Sync Battle, который популярен в более чем 10 странах мира.

Так, в шоу пародий знаменитости перевоплощаются в личности мирового шоу-бизнеса и поют известные хиты. Задача участников – максимально убедительно воспроизвести песню, копируя мимику, внешний вид, манеру держаться на сцене оригинального исполнителя хита. А в конце выступления участники разбиваются на пары и соревнуются в батле за звание лучшего пародиста.

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