Никитюк оконфузилась на шоу "Липсинк баттл". Видео
Украинская телеведущая Леся Никитюк оконфузилась на шоу пародий "Липсинк баттл". Во время эфира артистка неудачно села на стульчик – она упала прямо на сцене.
Так, после выступления в образе знаменитой певицы Адель, с ее хитом Hello Никитюк начала разговаривать со своим конкурентом по сцене – Павелом Зибровым. Пока ведущие и артисты общались, ведущая как раз садилась на стул и упала.
К счастью, ведущая не ушиблась и даже после того, как встала, успела пошутить. После того, как Никитюк упала на сцене "Липсинк баттл" Потап пошутил, что это жена Зиброва Марина сглазила ведущую.
Напомним, "Липсинк баттл" – шоу звездных пародий, адаптация популярного американского формата Lip Sync Battle, который популярен в более чем 10 странах мира.
Так, в шоу пародий знаменитости перевоплощаются в личности мирового шоу-бизнеса и поют известные хиты. Задача участников – максимально убедительно воспроизвести песню, копируя мимику, внешний вид, манеру держаться на сцене оригинального исполнителя хита. А в конце выступления участники разбиваются на пары и соревнуются в батле за звание лучшего пародиста.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее Леся Никитюк показала шикарную фигуру в откровенном мини. Она опубликовала снимок, на котором позирует в эффектном наряде.
Никитюк поделилась с поклонниками снимком, на котором предстала в эффектном образе. Знаменитость надела комбинезон темно-синего цвета с вырезами по бокам.