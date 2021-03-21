Нікітюк оконфузилася на шоу "Ліпсінк батл". Відео

Українська телеведуча Леся Нікітюк оконфузилася на шоу пародій "Ліпсінк батл". Під час ефіру артистка невдало сіла на стільчик – вона впала прямо на сцені.

Так, після виступу в образі знаменитої співачки Адель з хітом Hello Нікітюк почала розмовляти зі своїм конкурентом по сцені – Павлом Зібровим. Поки ведучі й артисти спілкувалися, ведуча якраз сідала на стілець і впала.

Леся Нікітюк виступила в образі Адель на шоу Ліпсінк батл. пресслужба шоу Ліпсінк батл

На щастя, ведуча не забилася і навіть після того, як встала, встигла пожартувати. Після того, як Нікітюк впала на сцені "Ліпсінк батл", Потап пожартував, що це дружина Зіброва Марина наврочила ведучу.

Леся Нікітюк впала на шоу Ліпсінк батл. скриншот з відео

Нагадаємо, "Ліпсінк батл" – шоу зіркових пародій, адаптація популярного американського формату Lip Sync Battle, який популярний у більш ніж 10 країнах світу.

Так, у шоу пародій знаменитості перевтілюються в особистості світового шоу-бізнесу і співають відомі хіти. Завдання учасників – максимально переконливо відтворити пісню, копіюючи міміку, зовнішній вигляд, манеру триматися на сцені оригінального виконавця хіта. А наприкінці виступу учасники розбиваються на пари і змагаються в батлі за звання найкращого пародиста.

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