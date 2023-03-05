Никитюк из Херсона рассказала, как оккупанты обворовали местные музеи и госучреждения: подставки под электрочайники оставили

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк приехала в Херсон, правый берег которого был освобожден от российских захватчиков 11 ноября прошлого года. В деоккупированном городе звезда посетила, в частности, Херсонский художественный музей имени Алексея Шовкуненко. Вот правда смотреть там теперь не на что – оккупанты все вынесли.

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Об этом Никитюк рассказала подписчикам в своих InstaStories. Она пошутила, что, а точнее кто, теперь "самый старый экспонат" в музее.

"Оккупанты настолько все обокрали, что самый старый экспонат сейчас в нем... это Богданович (водитель "Ле Маршрутки") и я", – посмеялась шоувумен.

Разворовали российские солдаты-вандалы и Государственный архив города Херсон. Забрали не только все документы, но и личные вещи сотрудников, которые они оставили в кабинетах.

"Технику и чайники из кабинетов сотрудников тоже повыносили. Напомню, все подставки под электрочайники, как всегда оставили", – поделилась Никитюк.

Ведущая призналась, что она очень ждала поездки именно в Херсон, поэтому, приехав, еще долго не могла совладать с разным спектром эмоций.

"Невозможно передать вам наши эмоции... Большое уважение и благодарность всем защитникам Херсонщины", – добавила знаменитость, показав снимок возле въездной стелы в город.

Отметим, перед поездкой в Херсон Никитюк посетила многострадальный Харьков, показав поклонникам в сети снимки полуразрушенных оккупантами зданий и жилых домов, в частности на Северной Салтовке. Реакция интернет-пользователей была неоднозначной. Так, нашлись комментаторы, которые поспешили упрекнуть звезду в "хайпе на фоне войны". Ведущая в слезах ответила хейтерам.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Никитюк поделилась печальной историей о своей подруге, жених которой погиб на войне. 22 января защитник сделал своей любимой предложение, а уже через два дня был убит оккупантами в бою за независимость Украины.

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