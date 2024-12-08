'Не подпускает меня к девушкам': Павел Зибров рассказал о ревностях жены

Эстрадный певец Павел Зибров рассказал, что его жена Марина ревнует мужа к девушкам-коллегам. Именно поэтому 67-летний певец не может записывать музыкальные дуэты с артистками.

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Однако жена только один раз сделала исключение и разрешила Павлу Зиброву спеть в паре с молодой исполнительницей Аней Тринчер, которую артист считает одной из самых сексуальных украинских звезд. Свое признание знаменитость сделал в интервью программы "Неймовірна правда про зірок".

"Она не позволяет мне петь дуэты. Одно небольшое исключение было – это Тринчер Аничка. Не подпускает меня к красивым девушкам. И правильно делает", – сказал Павел Зибров.

Он солидарен с женой и считает, что нужно к ней прислушиваться, ведь она лучше знает, что у женщин в голове. "Видите, к чему это приводит? Только начнешь, и все – в постели", – сказал он.

В то же время Павел Зибров считает, что все его творчество стало поводом для ревности у жены Марины, ведь он наиболее популярен именно среди женской аудитории.

"Всю жизнь моя творческая – это повод. Куда не придешь, девушки, и приходишь (домой. – Ред.), а у меня здесь духи, там помада. Ну как это жить? – признался певец. – Ясно, что она ревнует и молодец. Бывало такое, что давала мне (взбучку. – Ред.) хорошую."

Ранее OBOZ.UA писал, к кому больше всего ревновала Павла Зиброва его жена Марина. Он рассказал, что прислушивается к ее просьбам и ценит доверие к себе.

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