'Ничего Россия мне не дала': Вайкуле захотели запретить въезд в РФ после идеи о сносе памятников советским солдатам

Латвийская певица Лайма Вайкуле вызвала истерику у жителей страны-агрессора своими заявлениями о русском языке и предложением снести памятники солдатам Великой Отечественной войны. По словам исполнительницы, она не видит смысла в подобных монументах, ведь они не имеют никакой художественной ценности. Теперь россияне хотят наказать звезду.

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В программе на YouTube "И грянул Грэм" Вайкуле отметила: русский язык принадлежит всему миру, а не только РФ. Вокалистка подчеркнула, страна-террорист пытается забрать себе все хорошее. Она также поддержала решение властей Латвии снести памятник русскому солдату-освободителю.

"Не понимаю людей, которые говорили, что они хотят преклонить голову перед памятником солдату. Так пойди на кладбище к своему отцу, в стране, где он жил. Это же просто памятник, а не место захоронения. Для чего нужен памятник? Я не понимаю. Никакой художественной ценности он не имеет", – резюмировала Лайма.

После высказываний знаменитости власти государства-оккупанта заинтересовались ее имуществом в России. Кроме того, депутаты Госдумы выдвинули идею запретить певице въезд в РФ. Напомним, селебрити еще несколько месяцев назад заявила – она не собирается возвращаться туда до тех пор, пока Путин не признает свои преступления. Вайкуле также поставила на место тех, кто утверждает, что именно Российская Федерация сделала из нее звезду.

"Не надо приписывать себе все на свете. И войну выиграла Россия, и СССР дало все. Да, мне дала Латвия все, правильно. Моя бабушка, которая была певицей, мои родители, которые позволили мне петь, мой труд, мои встречи случайные с потрясающими людьми. При чем здесь вообще Россия? Какое отношение имеет, я не понимаю. Она мне дала все? Ничего она мне не дала", – возмутилась артистка.

Как недавно писал OBOZREVATEL, Лайма Вайкуле вспомнила о втсречах с Путиным и сотрудничестве с Зеленским. Она отметила, что раньше и не подозревала о жестокости президента РФ. По ее словам, кремлевский диктатор может быть обаятельным человеком и умеет справить нужное впечатление.

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