'Ничего общего с конкурсом красоты'. 39-летняя 'Мисс Германии 2024' родом из Ирана вызвала дискуссию в сети

В сети разгорелся скандал из-за 39-летней архитектора Апаме Шенауэр, победившей на конкурсе "Мисс Германия 2024". Дело в том, что в этом году организаторы отменили возрастное ограничение – раньше участницы должны были быть моложе 39 лет, поэтому сейчас самой старшей из них была 42-летняя Миньона Коволлик.

В субботу вечером, 24 февраля, жюри немецкого конкурса объявило победительницу из десяти финалисток, претендовавших на представление страны на всемирном уровне. Об этом сообщили в Instagram и на сайте "Мисс Германии". Из-за того, что Шенауэр родом из Ирана, ее главной миссией является помощь мигрантам интегрироваться в общество, чем она, похоже, смогла "зацепить" судей.

Из-за происхождения женщины, ее возраст и внешность, поклонники конкурса не на шутку возмутились. Они назвали ее некрасивой и спрогнозировали последнее место на "Мисс Мира". "На моей улице живет 5-10 более красивых женщин", "Я надеюсь, что следующую мисс Германию выиграет темнокожий мужчина", "Вы имеете на это полное право, но вы должны дать конкурсу другое название. Вы больше не хотите иметь ничего общего с идеалами красоты того времени" и подобные оскорбительные утверждения в сторону победительницы писали поклонники шоу.

Впрочем, в ее защиту также высказались некоторые интернет-пользователи: "Я тоже сначала растерялась, а потом снова. Быть "мисс..." означает больше, чем внешность. Она звучит очень мило на немецком, она веселая, благодарная", "Поздравляю... Вы отличный пример того, как можно добиться успеха усердием и трудолюбием. Ваше происхождение должно быть второстепенным".

Многих немцов огорчили тот факт, что молодым 18-летним девушкам без опыта приходится соревноваться с женщинами за 39 лет, которые уже окончательно знают, как устроен мир, и имеют семью и детей.

Что известно о "Мисс Германии 2024":

В возрасте 6 лет Апаме Шенауэр переехала из Ирана в Германию как эмигрантка. Первые годы жизни в чужой стране для нее были трудными из-за попыток "влиться" в общество и не забывать о себе как о личности.

Из-за пережитого опыта женщина решила работать с мигрантками, которых в Германии насчитывает более 11 миллионов человек. Шенауэр планирует поощрять молодых женщин бороться за свои права и работать над самореализацией, что смогла сделать и сама.

Сейчас женщина работает архитектором и воспитывает двоих детей.

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