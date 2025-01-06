'Ничего личного': Лайма Вайкуле собралась спеть на русском языке в Украине

Латышская певица Лайма Вайкуле, которая долгое время пела перед российскими зрителями, заговорила о желании выступить с концертом в Украине с русскоязычными песнями. Артистка считает, что ее примут поклонники с распростертыми руками и удастся собрать такое количество зрителей, которое приходило на ее шоу до 24 февраля 2022 года.

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Хотя певица с 2014 года избегала выступлений в РФ, а в Крым после оккупации не ступала ни ногой, она планирует продолжить завоевывать сердце украинского зрителя. В интервью "Радио Свободе" Вайкуле использовала нарратив "язык не принадлежит конкретной стране" и показала, что русский – это единственный способ найти общий язык с государствами-членами бывшего СССР.

"Я бы хотела, чтобы эта война закончилась. Мне бы хотелось сразу поехать в Украину (по окончании войны. – Ред.), я им очень сильно сочувствую, – сообщила Лайма Вайкуле. – Я последние годы все время ездила турами в Украину. Объехала все города, и было так здорово, такой хороший прием. Мы ездили на автобусах и на дороге останавливались в маленьких кафе. Везде нас хорошо принимали и говорили, кстати, по-русски. Я теперь боюсь, что все там теперь разрушено".

Тогда журналист Шакиров Мумин поинтересовался у артистки, верит ли она в то, что сможет спеть на русском языке в стране, которая украинизируется и из-за войны плохо относится к русскоязычным. Лайма Вайкуле ответила, что верит, что ее тепло примут.

"Вы понимаете, так сложилась наша судьба, что мы родились в Советском Союзе. И Узбекистан, и Кыргызстан, и Азербайджан, и Балтия вся, и Грузия – мы все знали русский язык, нас заставляли. (А теперь. – Ред.) у нас есть возможность общения. Как говорят, Бог нас наказал, когда лишил одного языка. Выходит так, что сейчас нам нужен этот язык для общения. Ничего личного", – объяснила певица и добавила, что это был "единственный плюс" СССР.

Ранее OBOZ.UA писал, что у Лаймы Вайкуле отобрали бизнес у России, который она создала еще в начале 2000-х годов.

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