Ни голоса, ни слуха: запроданка Анна Седокова в космическом костюме стала посмешищем в Москве

Популярная певица родом из Киева Анна Седокова, которая после полномасштабного вторжения поддерживала родную страну, а затем поспешно "переобулась" и отправилась в РФ зарабатывать кровавые рубли, в очередной раз опозорилась. На этот раз предательница отличилась своим певчим талантом, а точнее его отсутствием.

В сети стали вирусными видео с выступления Седоковой в Москве. Артистка, которая явно не стыдится использовать фонограмму, решила вдруг спеть вживую. Вокал исполнительницы по достоинству оценили интернет-пользователи.

Запроданка вышла развлекать российскую публику в серебристом мерцающем комбинезоне с полупрозрачными вставками, который также многим зрителям выдался чрезмерно странным.

Видео дня

Однако на внешний вид артистки уже мало кто обращал внимание, когда она открыла рот. Седокова исполнила, в частности, свои хиты "Шантарам" и "Сердце в бинтах".

Однако ее пение вживую сильно отличалось от того, что привыкли слушать фаны в записи. Экс-виагрянка завывала и старалась тянуть высокие ноты, но все безуспешно.

Интернет-пользователи не могли этого не заметить, а потому прокомментировали: "Ни голоса, ни слуха", "Это шо за х*ень, верните хотя бы Пугачеву". А также без внимания не оставили наряд певицы, а точнее ее фигуру в нем, написав: "Это жесть, она себе ж*пу чтоли нарастила? Больше. Больше силикона".

К слову, хотя звезда и вернулась в Москву, предав родину, чтобы зарабатывать рубли, дела в стране-террористке у нее идут не очень. По крайней мере, так утверждает сама "украинка". На днях она пожаловалась, что не имеет ни квартиры, ни машины и вынуждена, суда по фото в соцсетях, жить с сыном Гектором в одной из московских гостиниц.

"Это мы. У нас пока нет квартиры, машины, няни и школы. Но зато есть мы. А, значит, все найдем. Впереди очень интересная жизнь и новые повороты. У меня есть любимая профессия, отличные мозги, огромное желание работать и достигать новых вершин. А, значит, мы сильные, мы справимся", – прокомментировала кадр, на котором она лежит с сыном на полу, знаменитость.

Отметим, Седокова уже не впервые отличается позорным поведением на сцене. Не так давно артистку даже заподозрили в злоупотреблении алкоголем – она эпично рухнула на сцене и не смогла самостоятельно встать.

Как писал OBOZREVATEL, исполнительница родом из Украины решила умалчивать геноцид и развлекать россиян, пока ее родной народ страдает от российского терроризма. Как Седокова пришла к такому решению и почему исчезла надолго – читайте здесь.

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