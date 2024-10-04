'Нежная моя': Жадан обратился к Соловий впервые после разрыва из-за измены певицы

Известный украинский поэт и певец Сергей Жадан впервые публично обратился к своей эскизбраннице, исполнительнице Кристине Соловий, с которой разошелся из-за измены с ее стороны. В комментариях под ироническим постом артиста, где он разместил скриншот заголовка с российского сайта: "Исчезнувший Сергей Жадан вернулся домой после трудового рабства", бывшие любовники обменялись довольно теплыми словами

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Неожиданное взаимодействие звезд вызвало бурную реакцию у аудитории, начавшей подозревать знаменитостей в воссоединении. В соцсети X 50-летний музыкант подогрел интерес фанатов, которые назвали звезд "хорошей парой".

Кристина Соловий коротко прокомментировала насмешливое сообщение певца: "Пахнет новыми стихами", на что получила довольно неожиданный ответ: "Мир давно не меняется, нежная моя".

Поклонники творчества лидера группы "Жадан и Собаки" эмоционально отреагировали на обращение артиста к своей эксдевушке. Они в шутку предостерегли писателя от возобновления отношений с младшей исполнительницей.

"Господин Сергей, это ловушка".

"Оно вам нужно? Подумайте".

"Держите себя в руках, не наступайте снова на те же грабли".

Однако нашлись и те, кто, вероятно, до сих пор не теряет надежду на воссоединение звезд. Один из подписчиков отметил, что считает исполнителей достаточно хорошей парой, на что Сергей Жадан ответил: "Знаю, что думаете".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Жадан заговорил о воссоединении с Кристиной Соловий и ответил на провокационные вопросы фанатов.

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