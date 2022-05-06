Невзорова заочно арестовали в России из-за правды о войне

В Москве заочно арестовали российского журналиста Александра Невзорова. Его обвинили в распространении так называемых "фейков о русской армии".

Решение вынес Басманный суд в отсутствие оппозиционера по причине того, что он с середины марта 2022 года находится за границей. Об этом сообщили пропагандисты из "Интерфакс" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Журналисты получили комментарий от пресс-службы суда с подтверждением информации об аресте россиянина, не угодившего Кремлю правдой.

"В отношении Невзорова судом избранамера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента его экстрадиции на территорию РФ, или с момента задержания на территории РФ", – говорится в сообщении.

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Суд рассматривал производство, о котором журналисту сообщили в конце марта 2022 года. Его обвинили в "фейках" о жестокой авиаатаке россиян в Мариуполе.

В Следственном комитете РФ заявили, что 9 и 19 марта 2022 года Невзоров опубликовал в соцсетях "не соответствующую действительности" информацию об обстреле роддома, где в то время находилось много беременных женщин и матерей.

22 апреля оппозиционер был признан Минюстом иностранным агентом. Однако когда пропагандисты начали приписывать ему нарушение законов, журналист уже уехал из страны.

Как известно, 4 мая Министерство внутренних дел России объявило в розыск Александра Глебовича якобы по статье УК, которую не назвали. Суд указал, что разыскивают оппозиционера не только в РФ, но и за рубежом.

Как известно, Невзоров не слишком расстроился и испугался из-за политических преследований. Более того, в ответ на вбросы путинистов, он записал ролик, где посоветовал силовикам поискать себе и "сумасшедшему садисту-президенту" мозг.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Невзоров послал "в задницу" правительство России за то, что они признали его иноагентом. Оппозиционер отметил, что ему все равно, какие названия ему дадут, заявив, что войну РФ все равно проиграет.