Невзоров рассказал о двойниках Путина: они работают на расстоянии 100-150 метров, когда никого рядом нет

Российский журналист Александр Невзоров рассказал, что у диктатора-президента РФ Владимира Путина есть двойники. По словам оппозиционера, это люди, которые могут заменить военного преступника на официальных мероприятиях или там, где будут сниматься на расстоянии 100-150 метров.

Он назвал их "условными двойниками", ведь вблизи легко можно заметить подмену. Такой комментарий раздался в интервью Алесе Бацман на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Это двойники, которые двойниками выглядят на расстоянии 100-150 метров, для каких-то официальных мероприятий, когда никого рядом не окажется", – сказал собеседник журналистки.

Александр Глебович объяснил, что их не привлекают для серьезных встреч с мировыми лидерами, интервью или видеообращений, ведь разница будет слишком заметна.

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"Это не те люди, которые могут заменить его в разговоре, интервью, на встречах. Нет, это, скажем так, бутафорские фигуры непригодные для близкого рассматривания", – добавил он.

Россиянин подчеркнул, что двойники – нормальная практика среди политиков, поэтому в этом он не видит ничего странного или страшного.

"Ну, боится он дико покушений. Ну, боится от собственных снайперов. Он всего боится, потому что прекрасно сейчас понимает в какую бездну летит. В бездну позора и мрака", – говорится в комментарии Невзорова.

Кстати, разговоры о двойниках Путина уже много лет гуляют по сети. Эксперты соподставляют фотографии диктатора в разные годы и спорят, не подменили ли его.

В частности, в 2020 году украинский блогер Алексей Голобуцкий запостил серию снимков, где президент РФ выглядит по-разному в одинаковой позе. Он утверждал, что военного преступника подменили на целый месяц.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Александр Невзоров назвал причину, почему тиран Путин развязал войну в Украине. По словам жуналиста, причиной стали шизофренические идеи.