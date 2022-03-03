Невзоров расхвалил Зеленского: вы представляете Путина с пулеметом на баррикадах с москвичами? Это нереально

Бывший депутат Государственной думы РФ Александр Невзоров опубликовал пост в своем Telegram-канале, в котором похвалил президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, лидер нашей страны "не подвел в тяжелую минуту".

Об этом он написал в своем Telegram-канале. "Конечно, Путину невыносимую боль сейчас доставляет фамилия Зеленский, она портит настроение. Мы видим, что Украина не ошиблась. Я терпеть не могу любых президентов, и вообще любое начальство, но этот парень, конечно, молодец, он не подвёл в самую тяжёлую минуту, и не случайно Зеленский сейчас – фигура №1 в мире", – написал Невзоров.

Также он вообразил ситуацию, когда столицу РФ Москву начнут "штурмовать", а Владимир Путин будет стоять с пулеметом.

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"Представим себе ситуацию, всякое может быть, что штурмуют Москву. Это может быть, всё, как мы выяснили, может быть, что кто-то, не знаю, Уганда, кто угодно, что летят ракеты, всё к чёртовой матери взрывается и рушится, и представить себе, что в этой ситуации в ночной Москве Путин с пулемётом на баррикадах с москвичами, что рядом Мишустин и Валя Матвиенко в ушанке и валенках с гранатомётом – абсолютно не реально. Понятно, что с ними сделают. А вот Зеленский, он как-то абсолютно органичен в этой роли, в этом качестве, в ночном дозоре, как и Кличко, кстати, с пулемётом", – написал он.