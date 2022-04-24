Невзоров объяснил, почему не поддается 'совковому патриотизму': когда амбал рвет ребенка, нужно болеть за ребенка

Российский журналист Александр Невзоров заявил, что большинство россиян демонстрируют "совковый патриотизм", когда поддерживают геноцид в Украине. По его мнению, это не позволяет гражданам РФ объективно взглянуть на войну.

Оппозиционер задал риторический вопрос, за кого бы болели его сограждане, если бы увидели на улице сумасшедшего амбала, пытающегося разорвать ребенка. Такой комментарий раздался в интервью с публицисткой Юлией Латыниной на YouTube (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

На вопрос собеседницы, почему Невзоров желает победы в войне Украине, он подчеркнул, что это здоровое желание, ведь в его основе лежат не политические интересы, а человеческие ценности.

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"Независимо от политики, отношения к Путину и Украине, когда человек видит, что сумасшедший амбал: дибильный, татуированный пытается порвать ребенка (пусть даже при этом кричит, что ребенок – нацист) нужно болеть за ребенка", – объяснил журналист.

Оппозиционер сравнил Украину с библейским персонажем Давидом, в то время как Российскую Федерацию в кровавой войне назвал Голиафиом.

Александр Глебович обратил внимание на то, что множество россиян, услышав от него или других противников войны слова поддержки украинцам, начинают демонстрировать "совковый патриотизм".

"Немедленно всплывает подлый призрак совкового патриотизма. И этих призраков сейчас массы, они населяют Россию. Они говорят: "Меня не волнует, кто прав, а кто виноват. Но когда моя страна сражается – я вместе с ней", – сказал он.

Таким "патриотам" Невзоров посоветовал перевести тирады о любви к родине на немецкий язык и одеть пехотную каску гитлеровцев – штальхельм. По мнению оппозиционера, только тогда они могут переосмыслить свои слова.

"Я также, конечно, желаю победы Украине. Я никогда этого не скрывал. Мы понимаем, что Украина – это та сине-желтая удавка на шее путинского режима", – подытожил россиянин.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Невзоров потролил одиозного политика Вассермана, предложившего включить Украину в состав России. По словам журналиста, скорее сине-желтые флаги замелькают над Кремлем.