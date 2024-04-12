'Неужели стала вдовой?' Алина Кабаева вышла в люди вся в черном и спровоцировала слухи о Путине

Российская гимнастка Алина Кабаева, известная как любовница и мать тайных сыновей кровавого диктатора Владимира Путина, посетила турнир Международной ассоциации "Небесная грация", куда оделась полностью в черное. Образ спортсменки спровоцировал слухи о том, что она могла стать вдовой.

Даже если эти слухи неправдивы или Путин умер давно, а сейчас Россией руководят его двойники, интернет-пользователи позволили себе немного помечтать и пофантазировать. Фотографии Кабаевой в "траурном" луке распространили пропагандистские СМИ.

Так, "российская Ева Браун" появилась на всероссийском соревновании по гимнастике в академии, которую она сама и возглавляет, в строгом классическом костюме, состоявшем из черных брюк и черного жакета. На ноги любовница кремлевского фюрера надела черные туфли-лодочки, да еще и завязала черную ленту-бантик на волосы сзади.

"Ну чем не вдова?" – иронически оставляют "комплименты" Кабаевой интернет-пользователи.

Пишут также следующее: "Что? Ху*ло сдохло?", "Неужели овдовела? Вот радость!", "Ждем с черным платком на голове", "Пусть она траур не снимает", "Шампанское уже можно в лед ставить?"

Некоторые комментаторы всерьез верят или просто очень хотят верить, что своим образом Кабаева намекает на кончину российского диктатора: "Держим кулачки! А вдруг?"

Кроме того, комментаторы начали размышлять, действительно ли что-нибудь изменится, если Путин все же умер или умрет. По мнению многих, войну в Украине это, к сожалению, не остановит, ведь ведет ее не только он, но и вся Россия.

Часть интернет-пользователей поделилась своим мнением о том, что Путин уже давно мертв, поэтому Кабаева ходит в скорби по меньшей мере последние пол года.

"Скоро уже пол года как окочурился", "Как говорили, настоящий Путин умер в октябре, а это его двойник властвует", – оставляют комментаторы.

Напомним, ранее в СМИ узнали о новой вероятной любовнице Путина. Ею якобы стала 39-летняя Екатерина Мизулина – член Общественной палаты Российской Федерации и глава Лиги безопасного Интернета. Да-да, Мизулина – это тот самый человек в России, ответственный за цензуру, а также штрафы и другие санкции в адрес СМИ и социальных сетей, не выполняющих российское законодательство. То есть именно Екатерина делает все возможное, чтобы россияне смотрели и читали исключительно пропагандистские материалы и слушали песни Шамана "Я русский" или "Встанем". Что известно о ней и слухах о ее романе с кремлевским вождем – читайте по ссылке.

Также OBOZ.UA ранее писал, что российская оперная певица и бывшая депутат Госдумы РФ от партии "Единая Россия" Мария Максакова, которая с 2016 года проживает в Украине, рассказала о "садистском подходе" кремлевского диктатора Владимира Путина к противоположному полу. По мнению артистки, много лет "варившейся" в кругах Кремля, вождю вообще не интересно в женской компании. Именно по этой причине Алина Кабаева так и не стала его женой, а лишь снабдила потомством. Больше подробностей – в нашем материале.

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