Неудачные дни бывают и у звезд: пять самых эпичных конфузов знаменитостей на красной дорожке. Фото

Можно сколько угодно наблюдать за тем, как всемирно известные артисты шагают по красной дорожке в своих роскошных дорогущих нарядах, восхищая папарацци и зрителей своим безупречным видом, но самым запоминающимся окажется момент, когда кто-то из них оконфузится. И не то, чтобы фаны ждали от своих кумиров фиаско – просто подобные ситуации напоминают, что звезды – это обычные люди, и даже у них не все всегда бывает идеально.

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Причин для падений у знаменитостей немало. Если мы говорим о представительницах прекрасного пола, то чаще всего для того, чтобы затмить всех на красной дорожке, они жертвуют своим комфортом, выбирая пускай и красивые, но крайне неудобные платья. Сюда же добавляем высокие каблуки, а еще несколько бокалов шампанского или сильное волнение. Вот вам и "стартовый пакет" для эпичного конфуза. OBOZREVATEL решил рассказать о некоторых из таких.

Дженнифер Лоуренс

Если вы смотрели хотя бы несколько интервью с этой актрисой или шоу с ее участием, то вы наверняка в курсе, что она любит посмеяться над собой. За это все и любят Дженнифер Лоуренс. Она не раз попадала в неловкие ситуации на публике, но ее падение во время церемонии "Оскар" в 2013 году однозначно вошло в историю, став буквально культовым. Всему виной "травмоопасное" платье от Dior. Подымаясь на сцену за золотой статуэткой как лучшая актриса, Лоуренс драматично упала, после чего, смеясь, смущенно прикрыла лицо руками. Коллеги поддержали ее, громко аплодируя стоя.

Хайден Панеттьери

Популярная американская актриса и бывшая невеста Владимира Кличко сначала напугала, а затем повеселила публику на ковровой дорожке Met Gala в 2014 году. Тогда она не смогла совладать с пышным платьем от Tom Ford – споткнулась и слега "проехалась" по лестнице Метрополитен-музей, где ежегодно проходит модное событие. Коллеги бросились на помощь, переживая, что Панеттьери сильно ударилась или подвернула ногу, но актриса лишь искренне посмеялась со своего падения, а затем подвелась и продолжила позировать перед папарацци.

Рами Малек

Не только платья и каблуки могут стать причиной конфуза. Известный актер Рами Малек и его эпичное падение после получения "Оскара" за главную роль в фильме "Богемская рапсодия" в 2019 году – тому подтверждение. Кинематографист и триумфатор того вечера случайно упал со сцены прямо на публику, которая сидела под ней. Для него это, очевидно стало шоком, ведь первые несколько секунд он растеряно смотрел на людей, которые бросились ему на помощь, и не понимал, что происходит. Очевидно, актера накрыло сильное волнение. Ему пришлось обратиться за медицинской помощью.

Джессика Альба

Всемирно известная актриса Джессика Альба – пример того, что даже падать можно красиво, грациозно и с улыбкой. В 2006 году во время церемонии Teen Choice Awards она споткнулась прямо на ковровой дорожке, но не подала виду. Приземлившись на колени, она продолжила позировать фотографам.

Джулс Холланд

Этот мужичина враскорячку на земле – выдающийся британский пианист, композитор и телеведущий Джулс Холланд. Причиной его фиаско стал шов на ковровой дорожке, который был некачественно застелен. Музыкант зацепился за выпирающий край и уже через секунду оказался в положении лежа. Это произошло на церемонии вручения награды GQ Men of the Year 2014. К счастью, шоумен не получил никаких травм, хотя его падение выглядит довольно болезненным.

Как писал OBOZREVATEL, порой звезды попадают в конфузные ситуации, оставаясь на своих двух, но сбивая с ног остальных присутствующих. Так, на 95-й церемонии вручения престижной кинопремии "Оскар" один из фотографов, снимая певицу Леди Гагу, упал прямо на ковровой дорожке. Звезда поспешила помочь папарацци.

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