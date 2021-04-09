Netflix снимет пятый сезон сериала "Корона": опубликован актерский состав

Стриминговый портал Netflix готовится выпустить пятый сезон нашумевшего сериала "Корона". Съемки должны начаться в июле, а премьера киноленты запланирована на 2022 год.

В этом сезоне будет представлен совершенно новый состав актеров, играющих культовых членов королевской семьи. Кроме того, в сериале будут показаны события конца XX – начала XXI века. Об этом изданию Variety сообщили продюсеры картины.

Так, в роли принцессы Дианы выступит Элизабет Дебики, принца Чарльза – Доминик Уэст, королевы Елизаветы II – Имельда Стонтон и принцессы Маргарет – Лесли Мэнвилл.

Напомним, сериал "Корона" рассказывает о жизни королевы Елизаветы II, начиная с ее свадьбы в 1947 году. Действие четвертого сезона заканчивается на событиях 1990 года.

Сериал "Корона" рассказывает о жизни королевы Елизаветы II

Поскольку каждый сезон охватывает примерно десятилетие, в пятом должны быть показаны три развода 1992 года (Чарльза и Дианы, принца Эндрю и Сары Фергюсон, принцессы Анны и Марка Филлипса), гибель Дианы, празднование золотой свадьбы королевы и герцога Филиппа. Возможно, зрители увидят и первую встречу принца Уильяма с Кейт Миддлтон, которая произошла в 2001 году.

Изначально предполагалось, что всего будет шесть сезонов, в январе 2020 года Питер Морган заявил, что пятый сезон станет финальным, но в июле того же года выяснилось, что шестой сезон все-таки будет снят.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, по информации СМИ, премьера нового сезона сериала "Корона" вызвала бурное обсуждение у королевской семьи. Их смутили несколько эпизодов, которые, по их мнению, не совпадают с реальностью.