Netflix зніме п'ятий сезон серіалу "Корона": опубліковано акторський склад

Стримінговий портал Netflix готується випустити п'ятий сезон популярного серіалу "Корона". Зйомки повинні початися в липні, а прем'єра кінострічки запланована на 2022 рік.

У цьому сезоні буде представлений абсолютно новий склад акторів, які грають культових членів королівської сім'ї. Крім того, у серіалі будуть показані події кінця XX – початку XXI століття. Про це виданню Variety повідомили продюсери картини.

Так, у ролі принцеси Діани виступить Елізабет Дебікі, принца Чарльза – Домінік Вест, королеви Єлизавети II – Імельда Стонтон і принцеси Маргарет – Леслі Менвілл.

Нагадаємо, серіал "Корона" розповідає про життя королеви Єлизавети II, починаючи з її весілля в 1947 році. Дія четвертого сезону закінчується на події 1990 року.

Серіал "Корона" розповідає про життя королеви Єлизавети II

Оскільки кожен сезон охоплює приблизно десятиліття, у п'ятому повинні бути показані три розлучення 1992 року (Чарльза і Діани, принца Ендрю і Сари Фергюсон, принцеси Анни і Марка Філліпса), загибель Діани, святкування золотого весілля королеви і герцога Філіпа. Можливо, глядачі побачать і першу зустріч принца Вільяма з Кейт Міддлтон, яка сталася у 2001 році.

Спочатку передбачалося, що всього буде шість сезонів, у січні 2020 року Пітер Морган заявив, що п'ятий сезон стане фінальним, але в липні того ж року з'ясувалося, що шостий сезон все-таки буде знятий.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, за інформацією ЗМІ, прем'єра нового сезону серіалу "Корона" викликала бурхливе обговорення у королівської сім'ї. Їх збентежили кілька епізодів, які, на їхню думку, не збігаються з реальністю.