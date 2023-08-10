'Нет предела жестокости и бесчеловечности нашего врага': Лобода посетила украинских беженцев в Варшаве и показала, как они живут

Украинская певица Светлана Лобода посетила беженцев из Украины, которые нашли убежище в Варшаве. Звезда встретилась с украинцами в Центре гуманитарной помощи, где сегодня проживает более 600 человек, включая детей.

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Артистке провели экскурсию, а она порадовала переселенцев помощью и сказала трогательную речь. Видео появилось в ее Instagram (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Я верю, что поддерживать и помогать сейчас — это не акт доброты, это обязанность каждого, кто называет Украину своей землей. Меня в который раз до глубины души тронули большие, открытые сердца потерявших все, но не веру и человечность. Благодарна за доверие, за каждую услышанную историю борьбы и боли. Потому что знаю, что пережить его сможем только вместе", – сказала Светлана Лобода.

Исполнительница рассказала, что постаралась привезти и передать то, что может приблизить временное убежище украинцев к домашнему уюту и комфорту.

"Кажется, горе должно иметь предел. Но нет предела жестокости и бесчеловечности нашего врага. Я хочу поблагодарить каждого, кого вчера обнимала, за силу духа, за сохраненное умение любить жизнь и друг друга", – добавила звезда.

Артистка передала технику, спортивные принадлежности, игрушки и другие вещи соотечественникам в Польше, а также спела для них свои новые композиции.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Светлана Лобода провела почти месяц в пути по Украине, уделив особое внимание восточным областям и фронтовой зоне. Кадры из ее видеодневника можно просмотреть по ссылке.

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