Светлана Лобода показала редкие кадры своего частного видео-дневника из поездки по Украине

Певица Светлана Лобода провела почти месяц в пути по Украине, уделив особое внимание восточным областям и фронтовой зоне.

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На своей странице в Facebook Светлана Лобода показала кадры своего частного видеодневника из поездки по Украине.

В импровизированном блоге артистки, кроме прочего – визит в военные на "нуле" и в Киевском госпитале, встречи с волонтерами в Запорожье и Херсоне, знакомства с местными жителями в Днепре, Николаеве, Кривом Роге и Харькове. Она решила не скрывать и то, что оставалось за кадром самих визитов – сон в машине, хот-доги на заправках и ночлег в бомбоубежище.

Певица призналась, что это была дорога, которую она должна была пройти.

"Я привыкла видеть Украину через окно машины, стремительно спеша на выступления, съемочные площадки, студии записи. Сейчас мне необходимо было ее почувствовать, несмотря на то, сколько времени на это уйдет и кто и что об этом напишет"