Несмотря на протесты: скандальная украинская телеведущая откроет "Славянский базар"

Ведущая "Першого Незалежного" телеканала Диана Панченко поедет на международный фестиваль искусств "Славянский базар" в Витебске (Беларусь). Она считает, что "искусство и музыка должны оставаться вне политики".

Публикация с соответствующим заявлением появилась на странице журналистки в Instagram. Она также уточнила, что не имеет права давать оценку тем событиям, которые сейчас происходят в Беларуси (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Я еду на "Славянский базар". Да, в Витебск, да в Беларусь. Удостоена чести открывать фестиваль в качестве ведущей вместе с коллегами из России и РБ. Уверена, искусство и музыка должны оставаться вне политики", – говорится в ее заявлении.

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"Да, политическая ситуация изменилась. Но люди остались прежними. Именно к ним мы и едем. К людям. Я не живу в Беларуси и считаю, что не в праве давать оценку событиям в этой стране. Но я уверена – обострение отношений не принесет пользы ни нам, ни белорусам", – добавила Панченко.

Напомним, что 30-й международный фестиваль "Славянский базар в Витебске" пройдет 14-19 июля. Это будет первое мероприятие после выборов президента в 2020 году, которые стали причиной протестов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее жители Беларуси выразили слова благодарности украинскому телеведущему Тимуру Мирошниченко за отказ вести ежегодный международный фестиваль искусств "Славянский базар". Они отметили, что ценят поддержку звезды.