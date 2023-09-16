'Несколько лет назад Гигу называли кринжем': Цыбульская объяснила, почему скандалы вокруг 'шароварщины' бессмысленны

Украинская певица Оля Цыбульская высказалась по поводу скандалов вокруг так называемой "шароварщины" и "байрактарщины" в современной музыке. Многих артистов подвергли критике за паразитирование на теме войны и украинской культуры, но звезда считает, что дискутировать по этому поводу бессмысленно, ведь на восприятие музыки влияют изменчивые настроения в обществе.

Так, композиции, которые еще несколько лет назад было "стыдно" слушать, сегодня возглавляют хит-парады. Свое мнение Цыбульская высказала в интервью 24 каналу (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Артистка считает, что оценивать творчество "только со своей колокольни" – это дурацкая привычка. Она напомнила, что вкусы в музыке разных людей отличаются, так что однозначно охарактеризовать песню просто невозможно.

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"То, что кому-то на уровне с Моцартом, другому – какофония. Это дело вкуса. Каждый раз, натыкаясь на критику новой песни, хочется сказать: "Вы не рассказывайте, а покажите, как надо". Вспомните: еще несколько лет назад Гигу называли кринжем. А теперь – трендсеттер и нон-стоп в хипстерских плейлистах. Изменилась ли его музыка? Нет. Изменилось общество", – сказала Оля Цыбульская.

Певица считает, что дать оценку песне сможет только время, которое отодвигает творчество артистов, играющих в патриотизм. Она призвала найти свое направление в музыке и отталкиваться от него, а не осуждать всех музыкантов за несколько раскритикованных треков.

"Слушайте украинское! Популяризируйте! Имейте уважение к себе – не слушайте москалей", – подчеркнула исполнительница.

Напомним, что некоторые артисты паразитируют на украинской культуре и ВСУ, чтобы продвигать свои патриотические треки. Украинцам такое творчество быстро надоело, поэтому попсовые треки о "байрактаре", "калине", "бавовне", "козаках" и т.д. вызывают только шквал негатива. О самых ярких примерах – читайте здесь.

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