'Нервы потрепала сильно'. Певица Мария Бурмака рассказала, как складываются ее отношения с единственной дочерью

Певица Мария Бурмака – мама 28-летней Ярины, которую родила от продюсера Дмитрия Небесийчука. В интервью OBOZ.UA исполнительница рассказала, чем занимается ее единственная дочь. А также объяснила, почему всегда будет ей помогать.

"Сейчас Ярина активно ищет себя, – говорит Бурмака. – И музыкой занимается, и имеет в Instagram магазин винтажных вещей. Что-то у нее получается, что-то – нет, но справляется. Возможно, мне хотелось бы, чтобы она выбрала какой-то другой путь в жизни. Но это ли ее судьба, которое имею право навязывать свое видение? В главных вещах она меня не разочаровывает. Порядочный, добрый человек".

"В свое время нервы она мне потрепала сильно, – признается звездная мама. – И всякое бывает в наших отношениях до сих пор. Но самое главное, что она мне очень близка. А то, как выражает внешне себя – татуировка и прочее – это не проблема. Она хороший человек. И я всегда ее во всем буду поддерживать. Я не та мама, которая скажет: это был твой выбор – выгребай теперь сама. Своему ребенку буду помогать всегда. И так же – быть на ее стороне. Даже если ошибется, то все равно будет отдельно весь мир и отдельно – мама, которая за тебя. Так учила меня моя мама, и именно так она обращалась со мной".

Ранее в интервью певица признавалась, что девушка носит фамилию отца и стремится избегать публичности: "Мы когда-то даже договорились, что я не буду много рассказывать о ней в своих интервью. Детям известных людей живется непросто: они всегда подразумевают независимо от своего желания. Это ранит. Друзья Ярины читают, а потом передают: "А вот твоя мама сказала…"

О своих родительских секретах воспитании певица говорила так: "Какого-то одного рецепта воспитания у меня нет. Моя личная жизнь складывалась не очень просто. В каких-то ситуациях я вынуждена была быть суровой, а где-то нередко уступала. Все это непросто".

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Полное интервью с Марией Бурмакой на OBOZ.UA читайте здесь.

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