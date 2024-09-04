'Ненавижу этот период'. Алена Шоптенко впервые рассказала о работе в российских 'Танцах со звездами'

Алена Шоптенко, известная хореограф и победительница "Танцев со звездами", едва ли не впервые призналась, что в свое время участвовала в российском варианте популярного телешоу. Артистка говорит, что ездила работать в Россию еще до 2014 года.

Видео дня

Об этом она рассказала в интервью OBOZ.UA. По словам танцовщицы, тот период жизни ей вспоминать непросто.

"Я работала один сезон на российских "Танцах со звездами" – говорит Алена Шоптенко. – Это было еще до 2014 года. И ненавижу этот период, даже вспоминать больно. У меня было одновременно два проекта: один в Украине, другой – там. И между ними была просто поразительная разница. И с тех пор я сказала себе, что больше никогда не соглашусь на такое. Такого тщеславия нигде больше в жизни не видела. Я тогда поняла для себя на всю жизнь, что мне не просто не нравится страна, я не могу находиться рядом с этими людьми. Не понимаю, как человек со здоровой психикой может там выживать? У меня о том периоде только самые плохие воспоминания".

"Я очень хорошо почувствовала, как относятся некоторые россияне к украинцам, – продолжает Алена. – У меня было такое отвращение к тому, что там происходило. Пообещала себе: больше никогда. У меня там не появилось никаких друзей, но мне этого не хотелось. Я все это постаралась забыть как страшный сон. Согласитесь, мы сами выбираем, где работать, с кем общаться. Я предпочитаю выбирать занятость и окружение с точки зрения ценностей. Мне нужно, чтобы мы смотрели в одном направлении – с человеком или проектом".

Полное интервью с Аленой Шоптенко читайте здесь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки.