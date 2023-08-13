'Некрасиво быть таким подлизой': Вайкуле разнесла путиниста Резника, а также высказалась о позиции пропавшего Леонтьева

Знаменитая латвийская певица Лайма Вайкуле, которая активно поддерживает Украину и осуждает агрессию РФ, высказалась о кремлевском шуте Илье Резнике, который ранее писал для нее, а также для Аллы Пугачевой, Валерия Леонтьева и многих других хиты. Сейчас же поэт-песенник сочиняет оды для кровавого российского диктатора Владимира Путина, и Вайкуле считает это противным. Она назвала путиниста "подлизой", который откровенно пытается выслужиться перед властью.

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Такие комментарии от латвийской артистки прозвучали в интервью на YouTube-канале "И грянул грэм". Звезда заметила, что Резник в свое время поспособствовал ее популярности, написав многие успешные композиции, однако сейчас его позиция вызывает у Вайкуле исключительно отвращение.

"Илья в свое время очень много сделал, для меня и для себя, это было и ему, и мне выгодно... Все, кто сегодня занимаются вот этим – фу, как противно... Даже в детском саду я знала, что нельзя подлизываться. А сегодня, взрослому человеку писать песни о Путине... Я не знаю. Мне кажется, это слишком. Некрасиво быть таким подлизой, открытым. Надо все же достоинство иметь. Это слишком", – прокомментировала Вайкуле.

В то же время исполнительница довольно тепло отозвалась о своем российском коллеге Валерии Леонтьеве. Тот молчит о войне: не осуждает ее, но и не поддерживает. Артист сейчас якобы живет в США. Лайма намекнула, что певец молчит не просто так. Вероятно, он не поддерживает террористические действия своей страны, однако боится открыто об этом говорить.

"Валерий классный. Очень хороший человек. Он же вообще не дает интервью. Это человек, который всю жизнь не дает интервью. Он умница на самом деле, об этом мало кто знает. Поскольку он не дает интервью, он не может раскрыться. Но он очень интересный человек", – заверила Вайкуле.

Напомним, на днях в Латвии прошел благотворительный фестиваль Вайкуле, где выступили антивоенно настроенные звезды. Гостями вечера стали также российские артисты Максим Галкин и Алла Пугачева.

Как писал OBOZREVATEL, Верка Сердючка зажгла на фестивале в своей уже традиционной вышитой сорочке и визитной серебряной звезде на голове. Артистка исполнила любимые хиты зрителей, а также измененную композицию "Раша, гудбай".

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