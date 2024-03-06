'Некоторые кумиры перестают быть кумирами': Алан Бадоев прокомментировал позицию Софии Ротару и предположил, почему она молчит

После полномасштабного российского вторжения многие украинцы ждали осуждения действий агрессора от легенды украинской эстрады Софии Ротару, однако так и не дождались. Певица время от времени появляется в сети с лаконичными, а порой вообще бессловесными реакциями на теракты РФ в городах Украины, однако до сих пор ее позицию можно охарактеризовать как молчаливую. Известный украинский клипмейкер и продюсер Алан Бадоев, много работавший с народной артисткой, предположил, почему так происходит. Он честно признался, что Ротару перестала быть его кумиром из-за своей позиции.

Бадоев выразил мнение, что певица не смогла перейти в новую эпоху, так что ментально до сих пор остается в прошлом. Своими мыслями на этот счет он поделился в интервью Дмитрию Гордону.

Клипмейкер подчеркнул, что не осуждает Софию Михайловну, однако ее песни, в частности, об Украине, перестали для него нести тот смысл, который несли когда-то.

"Не будет от нее уже никаких заявлений, наверное. Некоторые кумиры перестают для тебя быть кумирами. Не потому, что ты осуждаешь, кто я и какое имею право осуждать Софию Михайловну Ротару. Но ориентироваться на ее поступки я тоже себе не позволю. И более того, буду ли я с восхищением слышать эту музыку? Чуть магии и силы в ней утратилось. Потому что любое время, в котором мы живем, оно оттеняет все, что в это время происходит. Таким образом София Михайловна осталась в той эпохе. Она не перешла в новую эпоху и уже не перейдет", – прокомментировал Бадоев.

По мнению продюсера, Ротару входит в число тех людей, сущность которых наполовину состоит из России. Бадоев подчеркнул, что и сам много лет работал на российском рынке и с российскими артистами, однако после 24 февраля он кардинально изменился и начал работать на победу Украины. София Михайловна же этого сделать не сумела.

"Таких много людей. У них 50% самой сути – это Россия. Поэтому ты или с корнем это вырываешь и говоришь "Я здесь есть, опирайтесь на меня, я буду делать все в этой войне для своей страны". Или ты думаешь иначе", – добавил клипмейкер.

Как писал OBOZ.UA, в начале 2024 года, когда Россия в очередной раз атаковала гражданских украинцев своими ракетами, София Ротару поддержала молитвой пострадавших.

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